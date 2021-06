Der EM-Start als Reifeprüfung: Löw und Neuer sehen die Nationalmannschaft bereit für Frankreich

Deutschland startet mit dem Duell gegen Frankreich in die Fußball-EM. Und Bundestrainer Joachim Löw sieht sein Team gut vorbereitet.

15.06.2021 | Stand: 08:27 Uhr

Jetzt zählt's. Beim Kracher-Start gegen Frankreich muss die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Dienstagabend (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) bei der Europameisterschaft gleich beweisen, dass sie bereit ist, für einen glanzvollen Abschied von Bundestrainer Joachim Löw zu sorgen. Kapitän Manuel Neuer sieht das Team vor dem Heimspiel mit 14.000 Fans in München motiviert "bis in die Haarspitzen".