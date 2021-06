Jetzt zählt's, Jogi! Das müssen Sie wissen, um bei der Fußball-Grillparty heute mitreden zu können

Heute zählt's für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der EM 2021: Gegen Portugal (18 Uhr) muss das Löw-Team unbedingt punkten. Das ist heute wichtig.

19.06.2021 | Stand: 09:30 Uhr

Jetzt muss geliefert werden. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich durch die 0:1-Auftaktniederlage bei der Europameisterschaft gegen Frankreich selbst in Zugzwang gebracht. Gegen Portugal will Bundestrainer Joachim Löw an diesem Samstag (18 Uhr/ARD und MagentaTV) sofort die Trendwende schaffen. Sonst muss um das Achtelfinale gezittert werden. Interessant: Superstar Cristiano Ronaldo hat gegen Deutschland noch nie getroffen.