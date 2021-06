Bei der Fußball-EM stehen heute am Samstag, 19. Juni, drei Gruppenspiele auf dem Programm. Deutschland will seine Siegesserie gegen Portugal ausbauen.

19.06.2021

Das zweite EM-Wochenende hält einige spannende Paarungen bereit. Am Samstag sind gleich die drei letzten Weltmeister-Nationen im Einsatz. In Gruppe E will Spanien, Weltmeister von 2010 den ersten Sieg einfahren. Außerdem spielen in Gruppe F Deutschland (Weltmeister 2014) und der amtierende Weltmeister Frankreich ums Weiterkommen.

Fußball-Europameisterschaft heute: Die Spiele am Samstag im TV und im Live-Stream

15 Uhr: Ungarn spielt in Budapest gegen Frankreich: Die Rollen sind bereits vor Anpfiff klar verteilt. Die Franzosen sind der große Favorit auf den EM-Titel. Für die Ungarn wäre das Überstehen der Gruppe F und der Einzug ins Achtelfinale eine kleine Sensation. Immerhin spielen die Osteuropäer zuhause erneut vor vollen Zuschauerrängen und können den amtierenden Weltmeister eventuell ein bisschen ärgern.

18 Uhr: Portugal trifft in München unglücklichen Auftaktniederlage gegen Frankreich ist die deutsche Nationalmannschaft nämlich Vorletzter der Gruppe F. Das Team um Superstar Christiano Ronaldo führt die Tabelle zwar an, überzeugte gegen Ungarn aber erst in den letzten Minuten. Ein gutes Omen für die Deutschen könnte die Siegesserie gegen Portugal sein. Die letzten fünf Duelle gewann das DFB-Team allesamt und Ronaldo hat gegen den DFB noch kein Tor erzielt.

21 Uhr: Spanien fordert in Sevilla Polen: Beide Mannschaften haben in ihren ersten Partien enttäuscht. Die Spanier trennten sich zu Beginn der EM 0:0 von Schweden und Polen verlor überraschend 1:2 gegen die Slowakei. Trotzdem ist La Furia Roja, wie die Iberer auch genannt werden, der große Favorit des Spiels.

Gut zu wissen: Deutschland ist gegen Portugal seit fast genau 21 Jahren ungeschlagen. Die letzte Niederlage setzte es am 20. Juni bei der EM 2000. Im dritten Spiel der Gruppenphase verlor das Team 0:3. Alle Tore erzielte Sérgio Conceição und die DFB-Auswahl schied aus.

Übertragung: ARD, Magenta TV und ORF zeigen alle drei Partien live.

