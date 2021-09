BVB muss gegen Sporting Lissabon vermutlich auf Haaland verzichten

In der Fußball-Champions-League spielt Borussia Dortmund heute gegen Sporting Lissabon - womöglich ohne Erling Haaland. So sehen Sie das Spiel live im Stream.

28.09.2021 | Stand: 10:06 Uhr

Beim 0:1 in Gladbach wurde offensichtlich, wie wichtig Erling Haaland für Borussia Dortmund ist. Nun droht der norwegische Torjäger auch für das Champions-League-Spiel an diesem Dienstag gegen Sporting Lissabon auszufallen. An den Ambitionen des Revierclubs ändert das nichts.

Das Spiel heute können Amazon Prime-Kunden im Live-Stream bei Amazon Video sehen. Die Übertragung beginnt bereits um 19.30 Uhr. Die Champions-League 2021/22 gibt es ansonsten nicht im kostenlosen Free-TV als Übertragung.

Ausgangslage: Nach dem 2:1 vor zwei Wochen bei Besiktas Istanbul kann der BVB schon im zweiten Gruppenspiel gegen Sporting Lissabon einen großen Schritt Richtung Achtelfinale tun. Schließlich leistete sich der zu Beginn als Gruppen-Mitfavorit gehandelte portugiesische Meister vor zwei Wochen daheim ein deutliches 1:5 gegen Ajax Amsterdam . Deshalb könnten die Dortmunder den Vorsprung zu Lissabon auf sechs Zähler ausbauen. Unterliegt Istanbul in Amsterdam wäre auch ein weiterer Kontrahent des BVB vor den beiden Duellen mit den Niederländern erst einmal distanziert. "Es geht darum, die nächsten drei Punkte zu holen und ein klares Signal an die Gruppe zu senden", sagte Trainer Marco Rose .

Borussia Dortmund gegen Sporting Lissabon: Auch beim Gegner fällt ein Torjäger aus





Personal: Wirklich sorgenfrei geht der Revierclub nicht in die Partie. Schließlich droht ein neuerlicher Ausfall von Torjäger Haaland, der schon in Mönchengladbach schmerzlich vermisst worden war. Immerhin ist ein Comeback von Marco Reus möglich. Im Gegensatz zu Haaland , nahm der BVB-Kapitän Montagabend am Abschlusstraining teil - allerdings mit getaptem Knie. Die Rückkehr von Julian Brandt nach zweiwöchiger Zwangspause scheint ausgemachte Sache.



"Wenn Topspieler ausfallen, macht das immer etwas mit einer Mannschaft", kommentierte Rose . Doch auch der Gegner muss einen wichtigen Profi ersetzen: Pedro Goncalves , der vergangene Saison mit 23 Toren in der Liga Schützenkönig und Wegbereiter zur ersten Meisterschaft seit 2002 war, fehlt bereits seit Anfang September. (Lesen Sie auch: FC Bayern vor Kiew: Coman nähert sich nach Herz-OP dem Comeback)

BVB hat gute Aussichten auf einen Sieg - Trainer Rose will Lissabon nicht unterschätzen