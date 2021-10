Wie lange macht er noch? Torwart Manuel Neuer spricht über Karriereende

Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer kann sich vorstellen, noch lange Fußball zu spielen. Wann der Torwart des FC Bayern München sein Karriere-Ende plant.

10.10.2021 | Stand: 11:03 Uhr

"Vom Alter gibt es aber für mich keine Vorgabe. Ich sage nicht, dass mit 40 Jahren Schluss ist", sagte der 35 Jahre alte Keeper des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München in einem Interview der "Bild am Sonntag". Neuer meinte, dass es "von gewissen Faktoren" abhänge, wie lange er noch im Tor stehen werde. "Von der Fitness, dass es mir körperlich gut geht, dass ich mich nicht ins Training reinschleppe. Ich möchte nicht unter Schmerzmitteln trainieren", sagte Neuer. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft bis zum Juni 2023.

Zuletzt hatte Neuer in der WM-Qualifikation verletzungsbedingt gefehlt. Der Kapitän hatte die Rumänien-Partie wegen Adduktorenproblemen verpasst, war beim 2:1-Sieg der deutschen Auswahl von Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona vertreten worden. Spannend wird nun, ob Neuer, am Montagabend (20.45 Uhr/RTL) in Skopje gegen Nordmazedonien mitwirken kann.

Manuel Neuer: Muss "Spaß und richtig Bock" haben

Über seine weitere Karriere-Planung sagte der Torwart: "Ich muss meine Leistung bringen können. Ich muss von der Mannschaft gebraucht werden. Und ich muss Spaß und richtig Bock haben. Bewusst leben, gesunde Ernährung, guter Schlaf sind mir wichtig. Aber meinen Knochen geht es gut, körperlich fühle ich mich gut. Ich würde mal sagen: Ende 20."