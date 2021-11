Schwedische Fußball-Clubs unterzeichnen Amnesty-Appell an FIFA

32 schwedische Profi-Clubs haben einen Appell von Amnesty International an die FIFA unterzeichnet. Sie fordern bessere Bedingungen für die WM-Arbeiter in Katar.

18.11.2021 | Stand: 12:59 Uhr

Die 32 Clubs der schwedischen Fußball-Liga schließen sich einem Appell der Menschenrechtsorganisation Amnesty International an, der bessere Bedingungen für die Arbeitsmigranten in Katar fordert. Das teilte der schwedische Elitefußballverband am Donnerstag mit.

Der Aufruf richtet sich an den Fußball-Weltverband FIFA: "Die FIFA hat eine klare Verantwortung zu handeln, wenn Arbeiter, die zu WM-Projekten beitragen, arbeitsbedingten Verstößen ausgesetzt sind. Deshalb zeigt Amnesty der FIFA die Rote Karte und fordert sie auf, ihren Einfluss geltend zu machen, um alle Arbeitsimmigranten zu schützen, die die WM möglich machen", heißt es auf der schwedischen Website der Organisation. Allein in Schweden hatten bis Donnerstagmittag mehr als 20 000 Personen den Aufruf unterschrieben, darunter auch die Manager der Fussballclubs.

"Entscheidung der FIFA inakzeptabel"

"Wir können nicht mehr beeinflussen, wo die WM-Endrunde ausgetragen wird", sagte Jens Andersson, der Vorsitzende des schwedischen Elitefußballs, laut einer Mitteilung. "Aber wir können Druck ausüben und der FIFA zeigen, dass wir die Entscheidung bereits für inakzeptabel hielten, als sie getroffen wurde, und dass die FIFA deshalb mehr Verantwortung für die Situation vor Ort übernehmen muss."

Lesen Sie auch: Das muss man zum Großen Preis von Katar wissen