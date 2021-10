Flick wechselt fünfmal: Mit Müller und Havertz gegen Nordmazedonien

Fünf Änderungen hat Bundestrainer Hansi Flick in der Startelf für das Spiel gegen Nordmazedonien im Vergleich zur Partie gegen Rumänien am Freitag vorgenommen.

11.10.2021 | Stand: 19:54 Uhr

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft tritt am Abend im regnerischen Skopje gegen Gastgeber Nordmazedonien mit Thomas Müller und Kai Havertz in der Offensive an. Bundestrainer Hansi Flick verändert das DFB-Team im Vergleich zum 2:1 gegen Rumänien auf insgesamt fünf Positionen. Kapitän Manuel Neuer kehrt nach einer Verletzungspause ins Tor zurück. Als Außenverteidiger laufen zudem Lukas Klostermann rechts und der Hoffenheimer David Raum links auf.

Deutschland - Nordmazedonien: Startelfdebüt im zweiten Länderspiel

Der 23-jährige Raum kommt in seinem zweiten Länderspiel erstmals von Beginn an zum Einsatz, weil Thilo Kehrer neben Niklas Süle in das Abwehrzentrum wechselt. Dort fällt Antonio Rüdiger mit Rückenproblemen aus. Der Chelsea-Profi steht gar nicht im Kader. Müller und Havertz kommen für Leroy Sané und Marco Reus ins Team. (Lesen Sie auch: WM-Qualifikation: Joker Thomas Müller erzielt kurz vor Schluss deutschen Siegtreffer)

So startet Deutschland gegen Nordmazedonien:

Neuer - Klostermann, Süle, Kehrer, Raum - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Havertz - Werner