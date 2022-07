"Für Langläufer tun wir alles im Tannheimer Tal - sogar den zugefrorenen Haldensee spuren"

Langlauf-Paradies Tannheimer Tal: Hier kann man sogar über Wasser laufen! Über den 1,4 Kilometer langen Haldensee führt die wohl längste Seeloipe in unserer Region. Gespurt wird sie mit einem Spezial-Gefährt: einem so genannten Amphibien-Fahrzeug, das im Notfall auch an der Wasseroberfläche fahren kann. An dessen Ende haben die Tüftler aus dem Tannheimer Tal ein Spurgerät gehängt. "Für unsere Langläufer tun wir alles", sagen die beiden Fahrer Hans Gradnitzer und Arno Schopf.