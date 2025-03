So überraschend einseitig lief das Fußball-Derby zwischen dem FC Memmingen und dem TSV Kottern

1322 Zuschauer waren am späten Samstag-Nachmittag in die Memminger Fußball-Arena gekommen, um das ranghöchste Allgäuer Fußball-Derby zu sehen. Der heimische FC Memmingen als Tabellenfünfter der Bayernliga, empfing den Rivalen aus der Region, den Siebtplatzierten TSV Kottern. Die Kemptener Vorstädter hatten das Hinspiel mit 2:1 gewonnen - und sich vorgenommen, den Memmingern die Vorherrschaft im Allgäuer Fußball einmal mehr streitig zu machen. Doch daraus wurde nichts. Die Memminger waren technisch und kämpferisch klar überlegen, spielten strukturierter und erarbeiteten sich deutlich mehr Torchancen als die Gäste. Entsprechend einig waren sich Spieler und Trainer nach der Partie, dass der zwar knappe 1:0-Sieg des FCM vollkommen verdient war. Torschütze des Goldenen Tores für Memmingen war Kutay Yel in der 54. Minute. Damit rückte der FC Memmingen in der Tabelle auf Platz drei vor, auch weil Tabellennachbar SV Schalding-Heining zuhause eine 1:2-Niederlage gegen den SV Heimstetten hat hinnehmen müssen. Kottern rangiert weiter auf Platz sieben der Bayernliga-Tabelle.

