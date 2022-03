Fußball-Bundesliga: Ergebnisse, Uhrzeit, Übertragung im Live-Stream, BVB Dortmund gegen Mainz

Wo läuft heute Bundesliga im TV? Wichtige Infos zur Übertragung im Fernsehen und Live-Stream, Uhrzeit und Ergebnisse.

16.03.2022 | Stand: 10:35 Uhr

Heute abend läuft der Rasen wieder heiß: In der Fußball-Bundesliga tritt Mainz gegen Dortmund an. Das Kicker-Duell am 25.Spieltag wird im Live-Stream übertragen.

HIer finden Sie alle wichtigen Informationen zur Übertragung.

Mainz gegen Borussia Dortmund: Wann ist das Bundesliga-Spiel heute?

Aktuell belegt Borussia Dortmund den zweiten Platz in der Bundesliga. Mit nur vier Punkten Rückstand wollen die Westfalen an den FC Bayern herranrücken - dafür müssen sie aber gegen die Mainzer punkten. Das Nachholspiel gegen den FSV Mainz 05 verspricht eine interessante Partie zu werden. Denn die Mainzer Mannschaft ist ganz schön coronagebeutelt. Trainer Bo Svensson geht trotzdem mit Kampfgeist in das Match: "Man muss flexibel bleiben und die Dinge annehmen, wie sie kommen." Mehr dazu lesen Sie hier.

Bundesliga 2021/22 live im TV und Stream: Übertragung auf Sky oder DAZN?

Die Anbieter, die die Spiele übertragen sind der Streaminganbieter DAZN und der der Pay TV-Sender Sky. DAZN überträgt 106 Bundesliga-Spiele und Sky zeigt 200 Duelle.

Bei der Übertragung der Champions League ändert sich einiges. DAZN überträgt mehr Spiele aus der Bundesliga. Aktuell zeigt der Streaminganbieter jedes Feritags- und jedes Sonntagsspiel.

Zu folgenden Zeiten sind die Spiele auf DAZN zu sehen.

Freitag, 20.30 Uhr

Sonntag, 15.30 Uhr

Sonntag, 17.30 Uhr

Sonntag, 19.30 Uhr

Der Streamingdienst kostet monatlich 24,99 Euro.

Sky übertragt alle Partien am Samstag, die Konferenz und alle Spiele der englischen Wochen am Dienstag und Mittwoch.

Auch das ZDF zeigt ab 23 Uhr die ZUsammenfassungen der Spiele.

Wo wird heute die Bundesliga übertragen?

Die Partie gegen Mainz 05 und dem BVB hätte vor zehn Tagen bereits stattfinden sollen. Wegen vieler Corona-Fälle in der Mainzer Mannschaft findet das Spiel heute (Mittwoch, 16.03.2022) in der Mewa Arena in Mainz statt.

Mittwoch, 16.03.2022 um 18.30 Uhr: Mainz 05 gegen Borussia Dortmund wird übertragen im Live-Stream von DAZN und im TV auf DAZN 1

