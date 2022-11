So sehen Sie den WM-Auftakt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Japan live im TV und im Stream

Deutschland trifft im ersten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft 2022 in Katar auf Japan. Hier erfahren Sie, wie Sie die Partie live im TV oder Stream sehen.

16.11.2022 | Stand: 16:42 Uhr

Es ist wieder so weit: Die Fußball-Weltmeisterschaft steht in den Startlöchern. Der Auftakt zwischen Gastgeber Katar und Ecuador steigt am Sonntag, 20. November, um 17 Uhr (ZDF). Die deutsche Nationalmannschaft um Bundestrainer Hansi Flick startet erst etwas später in das Turnier. In der ersten Partie trifft Deutschland auf Japan. Nach dem blamablen Abschneiden bei der jüngsten WM, 2018 in Russland, ist die DFB-Elf auf Besserung aus. Als absoluter Titelfavorit wird Deutschland bei der WM 2022 in Katar nicht gehandelt. Dennoch zählen die DFB-Kicker zum erweiterten Kreise der Favoriten.

Wie Sie live im TV oder im Stream das Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft verfolgen können, erfahren Sie hier.

WM 2022 in Katar: Deutschland vs. Japan - Alles Wichtige im Überblick

Wettbewerb: FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022

FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022 Spiel: Deutschland vs. Japan, Gruppenphase 1. Spieltag, Gruppe E

Deutschland vs. Japan, Gruppenphase 1. Spieltag, Gruppe E Termin: Mittwoch, 23. November 2022

Mittwoch, 23. November 2022 Anstoß: 14 Uhr

14 Uhr Ort: Khalifa International Stadium, ar-Rayyan

Deutschland gegen Japan: Wo läut das WM-Gruppenspiel im Free-TV oder im Stream?

Für alle Fans der deutschen Nationalmannschaft die gute Nachricht: Alle Spiele mit deutscher Beteiligung sind live im Free-TV zu sehen. Und auch darüber hinaus sind viele weitere Partien der WM 2022 in Katar ohne ein kostenpflichtiges Abonnement zu sehen. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben sich via Sublizenzen die Übertragungsrechte für einige Spiele der WM 2022 gesichert. Genauer gesagt zeigen die Sender 48 der 64 WM-Partien live. Wer alle Spiele verfolgen möchte, muss ein kostenpflichtiges Abo bei Magenta TV abschließen. Die Deutsche Telekom hat sich als einziger Anbieter die Lizenzen für den vollständigen Spielplan gesichert.

Das Spiel zwischen Deutschland und Japan findet am Mittwoch, 23. November, statt. Anstoß der Partie ist um 14 Uhr. Die Begegnung wird live in der ARD übertragen. Zusätzlich bieten sowohl die ARD als auch das ZDF parallel zur linearen TV-Übertragung einen Live-Stream im Internet an.

WM 2022 live im TV und Stream: Das sind die WM-Stadien in Katar

Bilderstrecke

Das sind die Stadien der WM 2022 in Katar

1 von 8 Das "Lusail Stadium" in Lusail bei Doha. 80.000 Zuschauer fasst die Arena. Sechs Gruppenspiele, ein Achtel-, ein Viertel- und ein Halbfinale sowie das WM-Finale werden in dem größten WM-Stadion ausgetragen. Bild: Christian Charisius, dpa Das "Lusail Stadium" in Lusail bei Doha. 80.000 Zuschauer fasst die Arena. Sechs Gruppenspiele, ein Achtel-, ein Viertel- und ein Halbfinale sowie das WM-Finale werden in dem größten WM-Stadion ausgetragen. Bild: Christian Charisius, dpa 2 von 8 Das Al-Bayt Stadion in Al-Chaur nördlich von Doha mit einer Kapazität von 60.000 Zuschauern. Am 20. November findet hier das Eröffnungsspiel der Fußball-WM zwischen Gastgeber Katar und Ecuador statt. Außerdem fünf Gruppenspiele, ein Achtel-, ein Viertel- und ein Halbfinale. Bild: Christian Charisius, dpa Das Al-Bayt Stadion in Al-Chaur nördlich von Doha mit einer Kapazität von 60.000 Zuschauern. Am 20. November findet hier das Eröffnungsspiel der Fußball-WM zwischen Gastgeber Katar und Ecuador statt. Außerdem fünf Gruppenspiele, ein Achtel-, ein Viertel- und ein Halbfinale. Bild: Christian Charisius, dpa 3 von 8 Außenansicht des Khalifa International Stadiums in Al-Rayyan bei Doha. Kapazität: 45.416. Hier spielt Deutschland am 23. November sein erstes Vorrundenspiel gegen Japan. Bild: Christian Charisius, dpa Außenansicht des Khalifa International Stadiums in Al-Rayyan bei Doha. Kapazität: 45.416. Hier spielt Deutschland am 23. November sein erstes Vorrundenspiel gegen Japan. Bild: Christian Charisius, dpa 4 von 8 Das Education City Stadium in Al-Rayyan. Fassungsvermögen: 40.000. Sechs Gruppenspiele, ein Achtel- und ein Viertelfinale finden hier statt. Bild: IMAGO/Igor Kralj/PIXSELL Das Education City Stadium in Al-Rayyan. Fassungsvermögen: 40.000. Sechs Gruppenspiele, ein Achtel- und ein Viertelfinale finden hier statt. Bild: IMAGO/Igor Kralj/PIXSELL 5 von 8 Das Ahmed bin Ali Stadion in Al-Rayyan. 40.000 Zuschauer fasst die Arena, in der sechs Gruppenspiele und ein Achtelfinale ausgetragen werden. Bild: Imago / MB Media Solutions Das Ahmed bin Ali Stadion in Al-Rayyan. 40.000 Zuschauer fasst die Arena, in der sechs Gruppenspiele und ein Achtelfinale ausgetragen werden. Bild: Imago / MB Media Solutions 6 von 8 Das Al-Thumama Stadium in Doha. 40.000 Menschen fasst das neu gebaute Stadion. Wie in allen Stadien finden auch hier sechs Gruppenspiele statt. Außerdem ein Achtel- und ein Viertelfinale. Bild: Imago / MB Media Solutions Das Al-Thumama Stadium in Doha. 40.000 Menschen fasst das neu gebaute Stadion. Wie in allen Stadien finden auch hier sechs Gruppenspiele statt. Außerdem ein Achtel- und ein Viertelfinale. Bild: Imago / MB Media Solutions 7 von 8 Im "974" Ras Abu Aboud Stadion in Doha wurden 974 bunt angeordnete Schiffscontainer verbaut. Die Arena fasst ebenso 40.000 Zuschauer. Sechs Gruppenspiele und ein Achtelfinale stehen auf dem Terminkalender. Bild: Christian Charisius, dpa Im "974" Ras Abu Aboud Stadion in Doha wurden 974 bunt angeordnete Schiffscontainer verbaut. Die Arena fasst ebenso 40.000 Zuschauer. Sechs Gruppenspiele und ein Achtelfinale stehen auf dem Terminkalender. Bild: Christian Charisius, dpa 8 von 8 Zu guter Letzt das Al-Janoub Stadion. Die Arena liegt südlich der katarischen Hauptstadt Doha in Al-Wakra und bietet rund 40.000 Fans Platz. Auch hier finden sechs Gruppenspiele und ein Achtelfinale statt. Bild: Sharil Babu, dpa Zu guter Letzt das Al-Janoub Stadion. Die Arena liegt südlich der katarischen Hauptstadt Doha in Al-Wakra und bietet rund 40.000 Fans Platz. Auch hier finden sechs Gruppenspiele und ein Achtelfinale statt. Bild: Sharil Babu, dpa 1 von 8 Das "Lusail Stadium" in Lusail bei Doha. 80.000 Zuschauer fasst die Arena. Sechs Gruppenspiele, ein Achtel-, ein Viertel- und ein Halbfinale sowie das WM-Finale werden in dem größten WM-Stadion ausgetragen. Bild: Christian Charisius, dpa Das "Lusail Stadium" in Lusail bei Doha. 80.000 Zuschauer fasst die Arena. Sechs Gruppenspiele, ein Achtel-, ein Viertel- und ein Halbfinale sowie das WM-Finale werden in dem größten WM-Stadion ausgetragen. Bild: Christian Charisius, dpa

Das ist der Kader der deutschen Fußballnationalmannschaft für die WM 2022 in Katar

Bilderstrecke

Diese deutschen Fußballer wurden für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar nominiert.