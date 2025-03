Hradecky trotzig: «Auf dem Weg zur Höhe von Bayern»

Bayer Leverkusens Kapitän Lukas Hradecky sendet nach dem Viertelfinal-Aus in der Champions League gegen Bayern München eine Kampfansage an den Rekordmeister. «Wir sind vielleicht noch nicht ganz auf der Höhe von Bayern. Aber wir sind auf dem Weg dorthin. Und da wollen wir dann auch nicht mehr weg», sagte der Torhüter nach dem 0:2 (0:0) im Achtelfinal-Rückspiel am Dienstag.

Das Hinspiel hatte der Doublesieger in der Vorwoche 0:3 in München verloren. «Über zwei Spiele waren die Bayern klar besser. Diesmal waren wir nicht konkurrenzfähig», sagte Hradecky, versprach aber, dass sein Team wieder zurückschlagen werde.

In der Bundesliga liegen die Bayern neun Spieltage vor dem Saisonende acht Zähler vor Leverkusen. «Wir haben zuletzt gesehen: Plötzlich und unerwartet können auch die Bayern verlieren», meinte Hradecky. Am vergangenen Wochenende hatte der Rekordmeister überraschend 2:3 gegen den Abstiegskandidaten VfL Bochum verloren. Dies hatte Leverkusen indes nicht nutzen können und ebenfalls verloren: 0:2 gegen Werder Bremen.