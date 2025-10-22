Nach 2:7-Pleite: Garcia entschuldigt sich bei Bayer-Fans

Bayer Leverkusens Mittelfeldspieler Aleix Garcia empfindet nach der 2:7-Klatsche gegen Paris Saint-Germain in der Champions League Mitleid mit den enttäuschten Heimfans. «Das tut weh. Ich möchte mich bei den Fans entschuldigen. Sie waren unglaublich», sagte der Doppeltorschütze nach der demütigenden Pleite. Beim bevorstehenden Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg hofft er wieder auf die Unterstützung der Anhänger: «Wir brauchen sie am Sonntag, um wieder einen Schritt nach vorne zu machen.»

Die Enttäuschung sitzt tief beim 28-jährigen Spanier: «Es wird eine harte Nacht werden. Das Ergebnis ist hart, wir müssen uns als Team noch stark verbessern. Wir haben viel Potenzial.» Auch Trainer Kasper Hjulmand stand nach seiner ersten Niederlage als Werkself-Coach merklich unter dem Eindruck des bitteren Resultats: «Wir fühlen viel Schmerz gerade. Das sind große Zahlen. Wir sind verletzt. Wir müssen das abschütteln und nach vorne schauen.»

Zugleich bedankte sich auch der Däne bei den Zuschauern: «Unsere Fans waren unglaublich. Ich hoffe, wir können ihnen am Sonntag etwas zurückgeben.» Bayer-Sportchef Simon Rolfes betonte: «Das Ergebnis tut richtig weh. Aber ich glaube schon, das haben die Jungs immer gezeigt, dass sie daraus lernen und daran wachsen können, und so werden wir da auch rangehen.»