RB Leipzigs Fußballerinnen mühen sich gegen Essen

Nach vier sieglosen Spielen hintereinander haben die Fußballerinnen von RB Leipzig den zweiten Saisonsieg in der Bundesliga gefeiert. Gegen den weiter sieglosen Tabellenletzten SGS Essen kam die Mannschaft von Trainer Jonas Stephan zu einem mühsamen 2:1 (2:0)-Erfolg. Im Trainingszentrum Cottaweg brachte Giovanna Hoffmann bereits nach vier Minuten in Führung. Die Nationalspielerin musste im zweiten Spielabschnitt verletzt ausgewechselt werden.

Dabei hielten die Essenerinnen, die unter der Woche nach der 0:8-Heimniederlage gegen den VfL Wolfsburg einen Trainerwechsel vorgenommen hatten, gut mit und kamen auch zu Chancen. Doch Julia Landenberger sorgte mit dem zweiten RB-Treffer in der 39. Minute für vermeintliche Sicherheit.

Doch Essen, das nur einen Punkt auf der Habenseite hat, kam durch ein Traumtor von Paulina Platner aus rund 30 Metern zum Anschlusstreffer (53.) und wurde immer mutiger. Leipzig zog sich mehr und mehr zurück und hatte kurz vor Schluss Glück, dass der Schuss von Essens Natasha Kowalski knapp neben dem Pfosten im Toraus landete.