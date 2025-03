1:4 gegen Barcelona: Wolfsburg vor Champions-League-Aus

Den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg droht die erste titellose Saison seit zwölf Jahren. In der Champions League verloren die Wölfinnen das Viertelfinal-Hinspiel gegen den FC Barcelona im eigenen Stadion hochverdient mit 1:4 (0:1). Die Hoffnung auf ein Weiterkommen in der zweiten Partie am 27. März in Spanien ist nur noch minimal.

Die Chancen auf die deutsche Meisterschaft hatte der VfL bereits am Freitagabend durch die Niederlage im Bundesliga-Topspiel beim FC Bayern München praktisch eingebüßt. Im DFB-Pokal schied das Team von Tommy Stroot nach zehn Erfolgen in Serie gegen 1899 Hoffenheim aus.

Eigentor leitet Niederlage ein

Und auch in der Champions League waren die Wolfsburgerinnen in der Neuauflage des Endspiels von 2023 chancenlos. Titelverteidiger Barcelona dominierte das Spiel vor 13.158 Zuschauern auf erdrückende Weise, benötigte in der ersten Halbzeit aber trotzdem ein Eigentor von Caitlin Dijkstra (26. Minute) zur Führung.

Nach der Pause trafen Irene Paredes (50.), Salma Paralluelo (53.) und Sydney Schertenleib (88.) für die Champions-League-Siegerinnen von 2021, 2023 und 2024. Janina Minge nutzte in der 79. Minute die einzige Torchance des VfL zum 1:3.

Torlos blieb Barcelonas neue Mittelstürmerin Ewa Pajor, die erst im vergangenen Sommer von Wolfsburg nach Spanien gewechselt war. Die 28 Jahre alte Polin spielte von 2015 bis 2024 für den VfL, gewann mit dem Club fünfmal die deutsche Meisterschaft sowie neunmal den DFB-Pokal - und wurde vor dem Spiel von ihren früheren Teamkolleginnen herzlich begrüßt.

Champions League in der Volkswagen Arena: Die Frauen des VfL Wolfsburg vor dem Viertelfinal-Hinspiel gegen den FC Barcelona. Foto: Swen Pförtner/dpa

Im Kopfballduell: Wolfsburgs Alexandra Popp (unten) und Barcelonas Patri Guijarro. Foto: Swen Pförtner/dpa