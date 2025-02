Bericht: Kompany bekommt Jobgarantie

Vincent Kompany muss nach einem Bericht der «Sport Bild» auch bei einem Aus in der Champions League nicht um seinen Cheftrainerposten beim FC Bayern bangen. Demnach habe die Club-Führung unabhängig vom Abschneiden in der Königsklasse dem 38-Jährigen eine Job-Garantie gegeben. Dem Belgier genüge der Gewinn der deutschen Meisterschaft, um weiter in Ruhe in München arbeiten zu können, hieß es.

Die Entscheidung nimmt somit Druck vom Trainer und der Mannschaft, die im Achtelfinale auf Double-Gewinner Bayer Leverkusen trifft. Doch gegen die Elf von Xabi Alonso, den die Bayern gerne als Nachfolger von Thomas Tuchel geholt hätten, konnte der deutsche Fußball-Rekordmeister in dieser Saison in der Bundesliga (1:1/0:0) sowie beim Pokal-Aus (0:1) nicht gewinnen. Von der Arbeit Kompanys seien die Bayern-Bosse dennoch überzeugt.

In der Liga führt München nach 23 Spieltagen mit acht Punkten Vorsprung auf Leverkusen die Tabelle an. In der Königsklasse wollen die Bayern ins Finale dahoam, das am 31. Mai in der Allianz Arena stattfindet.