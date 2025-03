FC Bayern bei Union Berlin - Augsburg empfängt Wolfsburg

Nach der überraschenden Niederlage gegen den VfL Bochum vor einer Woche will der FC Bayern in der Fußball-Bundesliga wieder wie ein echter Spitzenreiter auftreten. Die Münchner sind am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Union Berlin zu Gast. Gegen die sogenannten Eisernen hat der deutsche Rekordmeister noch kein Spiel in der Bundesliga verloren. Trainer Vincent Kompany fordert dort nach dem imposanten Weiterkommen in der Champions League gegen Verfolger Bayer Leverkusen von seiner Mannschaft ein entschlossenes Auftreten.

Der FC Augsburg will seinen beeindruckenden Lauf im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr) fortsetzen. Die Mannschaft von Trainer Jess Thorup ist seit neun Spielen ungeschlagen und seit mehr als 500 Minuten sogar ohne Gegentor. Mit einem Sieg würden die Augsburger mit den Wolfsburgern nach Punkten gleichziehen und an die Europapokalplätze weiter heranrücken.