Sieg als «beste Antwort»: Rose lässt Job-Debatte abprallen

RB Leipzigs Trainer Marco Rose nimmt die Diskussionen um seine Zukunft gelassen hin. «Wenn über Monate das Thema Marco Rose aufgemacht wird, dann ist das nur über Ergebnisse beeinflussbar. Das weiß ich auch», sagte der 48-Jährige. «Ich nehme das nicht persönlich, das ist normal. Die beste Antwort wäre ein Sieg in Freiburg, dann hätten wir ein paar Tage Ruhe.»

Leipzig tritt am Samstag (18.30 Uhr/Sky) zum Top-Spiel der Fußball-Bundesliga beim SC Freiburg an. Gelingt den Sachsen kein Sieg, könnte es dem Vernehmen nach zur vorzeitigen Trennung führen. Roses Vertrag bei RB ist noch bis Mitte 2026 gültig. In der Rückrunde gewann Leipzig erst eins von sieben Spielen.

Zur Vorbereitung auf das für ihn wegweisende Spiel griff Rose zu einer ungewöhnlichen Maßnahme und bezog ein Kurztrainingslager in Salzburg. «Wenn man die Atmosphäre der vergangenen beiden Tage aufsaugt, dann war es eine gute Entscheidung», sagte Rose. Personell kann der Coach bis auf die Langzeitverletzten auf den ganzen Kader zurückgreifen.