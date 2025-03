Stuttgarter Stimmungswandel: Hoeneß-Ansage an VfB-Stars

So ein kleines bisschen ließ Sebastian Hoeneß durch das Schlüsselloch blicken. Im übertragenen Sinne natürlich. Aber doch ziemlich gut vorstellbar. Der Ton in der Kabine des VfB Stuttgart ist offensichtlich rauer geworden. Nach vier sieglosen Bundesliga-Spielen in Serie und vor dem Flutlicht-Hit gegen Double-Gewinner Bayer Leverkusen am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) hat der Trainer seinen Spielern eine deutliche Ansage gemacht. Der deutsche Fußball-Vizemeister geht in die entscheidende Phase der Saison.

Nur fünf von 21 möglichen Punkten

Nach dem 2:2 bei Holstein Kiel habe er das Gespräch mit der Mannschaft gesucht, berichtete Hoeneß. «Ich habe schon in der Halbzeitpause am Samstag sehr klare Worte gefunden. Am Sonntag waren sie noch mal klarer und vielleicht auch ein bisschen lauter», sagte der 42-Jährige. «Er sei mit der Leistung «nicht einverstanden» gewesen und habe das «zum Ausdruck gebracht».

Vor allem in der ersten Hälfte bei Aufsteiger Kiel hatte der seit nunmehr vier Bundesliga-Spielen sieglose VfB enttäuscht. Nach nur fünf von 21 möglichen Punkten aus den vergangenen sieben Partien ist die erneute Europapokal-Qualifikation der Schwaben in Gefahr. Das stört Hoeneß zunächst einmal aber weniger. Dem Coach geht es vor allem um die Haltung seiner Mannschaft.

Champions League war «Bonus»

Die Stimmung im Training sei diese Woche weder «lustig» noch «locker» gewesen, meinte Hoeneß. Das wäre aus seiner Sicht aber auch «nicht angebracht». Der Coach, das machte er unmissverständlich klar, will Leistung sehen. Und sie im Idealfall ins schwierige Spiel gegen Bayer transportieren.

Champions League, Europapokal - Hoeneß schenkt diesen Themen derzeit kaum Beachtung. Dass sie vergangene Saison unter die besten vier Teams der Tabelle kamen, müssten die Stuttgarter schon allein beim Blick auf ihre jüngere Vergangenheit als «Bonus» betrachten, meinte der Trainer. Aber gewiss nicht als Gradmesser. Leistung bringen, Ergebnisse erzielen und dann womöglich Ansprüche formulieren - das ist Hoeneß' Credo für den Saisonendspurt.

Auch Leverkusen angeschlagen

Auch die Leverkusener kommen reichlich angeschlagen daher, kassierten zuletzt drei Pflichtspielniederlagen nacheinander und schieden dabei gegen den FC Bayern München aus der Champions League aus. Dazu fehlt ihnen der verletzte Nationalspieler und Offensiv-Star Florian Wirtz.

Der 21-Jährige sei nicht nur wegen seiner Torgefahr, sondern auch seiner Einstellung ein «Weltklasse»-Mann, erklärte Hoeneß. Ohne Wirtz verändert sich das Spiel der Werkself. Und doch verfügt sie noch über eine Menge Qualität.

«Wir wollen jetzt endlich mal gewinnen. Wir waren oft genug nah dran», sagte Hoeneß nach mehreren packenden Duellen mit Leverkusen in der jüngeren Vergangenheit. Sein Team brauche dafür aber eine «absolute Topleistung».

Außenverteidiger Leonidas Stergiou fehlt dem VfB wegen einer Rot-Sperre. Ansonsten entspannt sich die zuletzt so prekäre Lage in der Stuttgarter Defensive wieder. Ganz im Gegensatz zur Stimmung beim Trainer.

Icon Vergrößern Sebastian Hoeneß fordert von Stuttgarts Profis eine Leistungssteigerung. Foto: Christian Charisius/dpa Icon Schließen Schließen Sebastian Hoeneß fordert von Stuttgarts Profis eine Leistungssteigerung. Foto: Christian Charisius/dpa