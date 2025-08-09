Ex-Schalker Thiaw vor Wechsel nach Newcastle

Der dreimalige deutsche Fußball-Nationalspieler Malick Thiaw wechselt offenbar in die Premier League zu Newcastle United. Die Engländer sollen sich nach Informationen des TV-Senders Sky mit dem italienischen Club AC Mailand auf eine Ablösesumme von rund 40 Millionen Euro geeinigt haben. Angeblich soll auch Thiaws Ex-Club Schalke 04 aufgrund einer Weiterverkaufsklausel partizipieren.

Der 24 Jahre alte Abwehrspieler soll am Sonntag den Medizincheck in Newcastle absolvieren und dann einen Vertrag bis 2029 unterschreiben. Bei Milan ist sein Vertrag bis 2027 datiert. Thiaw war 2022 von Schalke nach Italien gewechselt.