Haaland startet mit Norwegen perfekt in WM-Qualifikation

Superstar Erling Haaland und die norwegische Nationalmannschaft sind perfekt in die Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft gestartet. Der Torjäger von Manchester City erzielte beim ungefährdeten 5:0 (4:0)-Erfolg in Moldau den Treffer zum 2:0. Die weiteren Gegner in der Gruppe I sind die Verlierer der Viertelfinals in der Nations League zwischen Deutschland und Italien sowie Israel und Estland. Norwegen nahm zuletzt 1998 an einer WM teil.

Neben Haaland (23. Minute) trafen auch der Dortmunder Bundesligaprofi Julian Ryerson (5.), Thelo Aasgaard (38.), Alexander Sörloth (43.) und Aron Dönnum (69.). Das nächste Spiel in der WM-Qualifikation bestreiten die Nordeuropäer am Dienstag in Israel.