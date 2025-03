Nach DFB-Richterspruch Union Berlin wittert Verschwörung: Politisches DFB-Urteil?

Auch nach dem zweiten Urteil in der Causa um den Feuerzeugwurf wettert Union Berlin gegen den DFB. Präsident Zingler deutet eine Verschwörung an. Was ist dran an den Vorwürfen? Was sind die Folgen?