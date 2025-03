DFB bestreitet WM-Quali-Spiel in Hoffenheimer Arena

Die Fans des Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim können sich auf die deutschen Nationalspieler freuen. Wie die Kraichgauer mitteilten, wird die DFB-Auswahl im Oktober ein WM-Qualifikationsspiel in der ProZero Arena Sinsheim austragen. Das legte das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes in seiner Sitzung am Freitag fest. Mögliche Kontrahenten sind Israel oder Luxemburg.

Gegen wen das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann letztlich spielen wird, hängt vom Viertelfinale der UEFA Nations League gegen Italien am 20. und 23. März ab. Kommt Deutschland gegen die „Squadra Azzurra“ weiter, würde die DFB-Auswahl am 10. Oktober gegen Luxemburg spielen. Bei einer Niederlage gegen Italien wäre am 14. Oktober Israel der Gegner in Sinsheim.

Sinsheim ist damit zum vierten Mal Gastgeber der Nationalmannschaft. Im Mai 2011 war Sinsheim erstmals Austragungsort eines Spiels der DFB-Auswahl. Damals wurde Uruguay mit 2:1 besiegt. Weitere Spiele fanden im September 2018 gegen Peru (2:1) und im März 2022 gegen Israel (2:0) statt. Die Partie im Oktober wird allerdings das erste Pflichtspiel für Deutschland in der PreZero Arena sein.