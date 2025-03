Italien gegen Deutschland ohne Topstürmer Retegui

Italien muss in den Nations-League-Partien gegen die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auf Topstürmer Mateo Retegui verzichten. Der Profi von Atalanta Bergamo kann wegen einer Oberschenkelblessur in den zwei Viertelfinalpartien am Donnerstag und Sonntag nicht auflaufen und ist bereits von der Auswahl abgereist. Das teilten die Italiener nach einer Untersuchung einen Tag vor dem Hinspiel in Mailand (20.45 Uhr/ARD) mit.

Retegui ist der Toptorjäger der Serie mit 22 Treffern in 27 Partien. Im Team von Nationaltrainer Luciano Spalletti war er als Sturmspitze gesetzt. Anstelle des 25-Jährigen könnten Giacomo Raspadori (SSC Neapel) oder Moise Kean (AC Florenz) auflaufen.