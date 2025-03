Mehrere Verletzte bei Schlägerei nach Fußballspiel

Nach einem Fußballspiel ist es in Umkirch (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) zu einer Schlägerei gekommen. Polizeiangaben zufolge erlitt ein Spieler eine Platzwunde am Kopf. Weitere Beteiligte wurden leicht verletzt. Die Kreisliga-A-Partie am Sonntag soll zuvor hitzig verlaufen sein. In der Schlussphase gab es gegen jede der beiden Mannschaften einen Platzverweis. Nach dem Abpfiff sollen zwei Spieler aus gegnerischen Teams miteinander in Streit geraten sein. Daraus soll sich ein Gerangel entwickelt haben, bei dem sich weitere Spieler und Zuschauer einmischten. Mehrere Zeugen alarmierten den Notruf. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Körperverletzung gegen mehrere Personen.

