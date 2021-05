Gänsehaut-Stimmung in Oberstdorf: Die Duelle der deutschen Springer

Die Bestmarke haben wir schon mal im Allgäu: Vor der weltweiten Rekordkulisse von 15.500 Zuschauer bei einer Qualifikation ist am Samstag in Oberstdorf die 67. Vierschanzentournee gestartet. Wohlgemerkt: Der Wettkampf ist erst am Sonntag, doch schon bei der Quali herrschte in der WM-Skisprungarena am Schattenberg eine Wahnsinns-Stimmung. Gewonnen hat die Qualifikation der Österreicher Stefan Kraft (138.5 Meter) vor Weltcup-Überflieger Ryoyu Kobayashi (selbe Weite). Bester Deutscher wurde David Siegel auf Rang sieben. Lokalmatador Karl Geiger wurde 23. und qualifizierte sich damit für das erste Springen am Sonntag. Hier gibt's unsere Bildergalerie aus Oberstdorf.

06.05.2021 | Stand: 14:29 Uhr