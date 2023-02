"Ganz schön bled": Was abseits der WM-Wettbewerbe passiert

WM-Reporter Thomas Weiß berichtet von "bleden" Busfahrten, nörgelnden Kollegen und kleinen Pannen bei der nordischen Ski-WM in Planica, Slowenien.

Die meisten der 2000 Medienschaffenden bei der Ski-WM in Planica nächtigen in Bled, einem 6000-Einwohner-Ort jenseits des Karawanken-Tunnels. Für die 46 Kilometer von Bled ins „Nordic Centrum“ im Tal der Schanzen vergeht morgens schon mal gut eine Stunde – und abends auch mal eineinhalb. Ans Arbeiten mit dem auf dem Schoß abgelegten Laptop ist im Medien-Shuttlebus nicht zu denken – zu kurvig ist die Landstraße durch den Nationalpark Triglav.

Auch die zeitfressenden Fahrten durch die verstopften Straßen von Bled findet so mancher Reporter-Kollege einfach nur „bled“. Da die Zunft von Natur aus kritisch ist und gerne mal zur Nörgelei neigt, ist „bled“ in den ersten WM-Tagen zum geflügelten Wort geworden – für kleine Organisationspannen ebenso wie für große Alltagssorgen. Das wacklige WLAN im Pressezentrum, die Schlangen vor dem Mini-Toiletten-Container und die fehlenden Live-Bilder im Stadion. Alles bled.

Bled kann auch schön sein

Da Miesmacherei aber auf Dauer krank macht, haben wir uns Bled mal etwas genauer angesehen. Und Märchenhaftes entdeckt. Der eisblaue Bleder See mit seiner romantischen Inselkirche in der Mitte ist das Postkarten-Motiv schlechthin in Slowenien. Hier muss das Wort Romantik zuhause sein. Oben, auf der Bleder Burg heiraten sogar im Winter hunderte Paare, weil der Blick auf See, Hügellandschaft und das Triglav-Massiv umwerfend sind. Ein Einheimischer schwärmt von den Marillenknödeln hier auf der Sonnenterrasse – und wir sind überzeugt: Bled ist der, der Bled nicht kennt.

Unsere Zeitung ist bei der Nordischen Ski-WM „live“ dabei

Thomas Weiß, Leiter der Allgäu-Sport-Redaktion in Kempten, berichtet direkt aus Planica von der Nordischen Ski-WM. Seit den Titelkämpfen 2003 im italienischen Val di Fiemme ist es für den 54-Jährigen die achte Nordische Weltmeisterschaft, bei der er dabei ist und seinen Fokus erneut auf die Allgäuer Teilnehmerinnen und Teilnehmer richten wird. In der Rubrik „Neben der Spur“ wird er in regelmäßigen Abständen auch über seine persönlichen Eindrücke und Erlebnisse in Slowenien berichten.