"Ein sensationell guter Mensch": Die Fußballwelt verabschiedet sich von Gerd Müller

Müllers Karriere in der A-Nationalmannschaft beginnt am 12. Oktober 1966 in Ankara gegen die Türkei. In seinem zweiten A-Länderspiel am 8. April 1967 in Dortmund gegen Albanien erzielt er die ersten vier seiner 68 Tore in der Nationalelf. Der erste Höhepunkt seiner Länderspielkarriere ist die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 1970 in Mexiko. Bereits in der Vorrunde schießt er sieben Tore.

Auf dem Foto jubelt Müller nach dem WM-Sieg 1974 in München.