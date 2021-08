Gerd Müller ist tot - FC Bayern-Legende im Alter von 75 Jahren gestorben

Deutschlands Fußball-Legende Gerd Müller ist tot. Er starb am 15. August 2021 im Alter von 75 Jahren. Auf dem Bild jubelt der frühere Weltklasse-Stürmer am 7. Juli1974 mit Bundestrainer Helmut Schön (l.) über den Sieg im WM-Finale Deutschland gegen Niederlande bei der Fußball-WM in München.