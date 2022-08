Gina Lückenkemper holt EM-Gold - So tickt Europas schnellste Sprinterin privat

Gina Lückenkemper - Freund, Instagram, Facebook. Nach der Gold-Sensation über 100 Meter bei den European Championships in München: So tickt Lückenkemper privat.

17.08.2022 | Stand: 08:05 Uhr

Bei den European Championships hat Außenseiterin Gina Lückenkemper im Sprint der Frauen Gold gewonnen. Zuletzt gelang dies Verena Sailer vor 12 Jahren bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Barcelona für den Deutschen Leichtathletik-Verband DLV.

Gina Lückenkemper: Freund Stefan als wichtige Stütze

Laut mehrerer Online-Newsportale soll Gina Lückenkemper seit mehreren Jahren mit ihrem Freund Stefan Vogel zusammen sein. Mit ihm zeigte sie sich unter anderem auf dem Roten Teppich beim Deutschen Sportpresseball 2018. Auch auf ihrem Instagram-Account postete sie zuletzt im Winter verschiedene Fotos mit ihm.

Der Bamberger begleitete Gina Lückenkemper demnach nach Florida, wo Deutschlands schnellste Frau sich mit ihrer Trainingsgruppe auf die Wettkämpfe vorbereitet.

Gina Lückenkemper: Erst Gold-Lauf, dann Blut-Verletzung bei der EM in München

Bei der EM 2018 wurde Lückenkemper bereits Zweite über 100 Meter, aber im Olympiastadion von München startete sie als Außenseiterin. In 10,99 Sekunden sprintete Gina Lückenkemper sensationell zu Gold - nach einem Foto-Finish mit der Schweizerin Mujinga Kambundji (30). Damit holte die 25-Jährige die erste Gold-Medaille im 100 Meter Sprint der Frauen seit über einer Dekade. Daryll Neita (25) holte Bronze für Großbritannien.

Unmittelbar nach dem Zieleinlauf kam es zu einem Sturz von Gina Lückenkemper. Dabei zog sie sich eine blutende Wunde am Knie zu, die zunächst minutenlang versorgt werden musste. Erst danach ging's tanzend und feiernd auf die Ehrenrunde.

Gina Lückenkemper feiert in München mit einem Verband um die blutende Wunde am linken Knie. Bild: IMAGO/Kai Peters

Gina Lückenkemper im Steckbrief-Porträt

Alter: 25 Jahre alt

Geboren: Hamm (NRW), aufgewachsen in Soest

Medaillen: European Championships: Gold und Silber auf 100m, Bronze 200m, 4x100m 2x Bronze World Championships: 4x100m Bronze Deutsche Meisterin auf 100m 2022, 2018 und 2017



Gina Lückenkemper privat: Hobbys, Pferd und Studium

Lesen Sie auch

Leichtathletik-EM Doppel-Gold: Kaul und Lückenkemper verzücken Olympiastadion

Lückenkemper studiert Wirtschaftspsychologie an der Ruhr-Universität Bochum. Ihr Fokus liegt allerdings auf ihrer Leichtathletik-Karriere. Die schnellste Frau Deutschlands lebte eigenen Angaben zufolge zunächst eine Zeit in Bamberg mit ihrem Freund. In Florida holte sie sich in den vergangenen Monaten die Form für die Wettkämpfe 2022.

Zu ihren Hobbys zählt Reiten, 2020 postete sie auf Instgram Bilder von ihrem Pferd "Picasso"

Vor dem EM lief sportlich nicht immer alles rund. Nach dem DLV-Desaster bei der Weltmeisterschaft 2022 in den USA wehrte sie sich mit starken Aussagen gegen Kritik auf Social Media.

Gina Lückenkemper: Instagram, Facebook, Fotos auf Social Media

Gina Lückenkemper

Instagram: 176.000 Follower Youtube: 6410 Abonnenten Facebook: 120.000 Follower (Stand: 17.8.2022)



European Championships 2022 in München

München 2022 sind die zweiten European Championships nach 2018. Dabei werden alle vier Jahre die Europameisterschaften diverser Sportarten zusammengelegt. 50 Jahre nach den Olympischen Spielen findet wieder ein sportliches Großereignis in der bayerischen Landeshauptstadt statt.