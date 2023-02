Gladbach-Coach Farke mahnt bessere Einstellung an

Mönchengladbach und die Konstanz - den Wankelmut der Borussia bekamen in den vergangenen Jahren schon andere Trainer nicht in den Griff. Auch der aktuelle Coach Daniel Farke ist genervt davon.

24.02.2023 | Stand: 08:12 Uhr

Trainer Daniel Farke unternimmt mit Borussia Mönchengladbach beim FSV Mainz 05 einen erneuten Versuch zu mehr Konstanz und zur Top-Form auch gegen kleinere Gegner. Am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) wünscht sich Farke dieselbe Einstellung wie beim 3:2 zuletzt gegen de FC Bayern München.

"Extra-Motivation ist immer gut. Das muss aber dazu führen, dass diese Extra-Motivation Leistungen über 100 Prozent erbringt - auch, wenn das mathematisch gar nicht möglich ist. Es darf aber auf keinen Fall dazu führen, dass in anderen Spielen dann weniger Gas gegeben wird. Drei Punkte am Freitag in Mainz sind nämlich genauso wertvoll wie die drei Punkte gegen Bayern", sagte der 46-Jährige, den die Leistungsschwankungen seines Teams nerven.

Gegen die Top-Teams Bayern München, RB Leipzig und Borussia Dortmund zeigten die Borussen brillante Leistungen und gewannen jeweils. Gegen Mannschaften, die eher körperlich aggressiv auftreten und abwartend spielen, haben die Gladbacher aber teils große Probleme. Nationalspieler Jonas Hofmann hatte nach der Gala gegen die Bayern angedeutet, dass die Spieler in solchen Partien immer eine Extra-Motivation antreibe. "Jedes Spiel muss etwas Besonderes sein. Diese Mentalität, diese Haltung reinzubekommen, das ist das, woran wir jeden Tag arbeiten. Das ist unser Mantra", sagte Farke dazu.

Die vom Ex-Borussen Bo Svensson trainierten Mainzer liegen punktgleich hinter den Gladbachern. Indes sieht sich auch Svensson als Außenseiter und verwies auf die nicht immer abgerufene Leistungsstärke der Gladbacher. "Wenn man sie spielen lässt, wird es schwer. Es ist eine komplizierte Aufgabe", sagte Svensson. "Da gibt es Spieler, die im Regal über Mainz 05 stehen und auch hier nicht spielen würden."