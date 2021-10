Gladbach nach Pokal-Gala mit Arbeitssieg gegen Bochum

Gladbach hat es wieder spannend gemacht und hätte beinahe einen sicher geglaubten Bundesliga-Sieg noch aus der Hand gegeben.

31.10.2021 | Stand: 21:53 Uhr

Abgekämpft und erleichtert traten die Pokal-Helden den Gang vor die Nordkurve an und feierten das Ende einer intensiven Woche. Nach dem furiosen Pokalsieg gegen den FC Bayern am Mittwoch erfüllte Borussia Mönchengladbach in der Fußball-Bundesliga vier Tage später die Pflicht. Beim 2:1 (2:0) gegen den VfL Bochum musste das Team von Trainer Adi Hütter am Sonntag in der Schlussphase aber unnötig zittern.

Hütter: "Wir haben es nicht geschafft, den Sack zuzumachen"

So richtig zufrieden waren die Gladbacher deshalb nicht. "Wir haben es nicht geschafft, den Sack zuzumachen und 3:0 in Führung zu gehen. Wir müssen froh sein, dass wir gewonnen haben", sagte Trainer Adi Hütter bei DAZN. Nationalspieler Matthias Ginter meinte: "Wenn wir am Ende zu Null gespielt hätten, wäre ich glücklicher."

Alassane Plea (12. Minute) und Jonas Hofmann (40.) hatten die Tore vor 42 361 Zuschauern geschossen, weitere Chancen in der zweiten Halbzeit blieben ungenutzt. Der eingewechselte Danny Blum machte es mit einem tollen direkt verwandelten Freistoß (86.) noch einmal spannend. "Das war ein Stück zu spät", sagte Bochums Anthony Losilla.

Gladbach-Keeper Yann Sommer hält den Sieg fest

Wenn Gladbach-Keeper Yann Sommer in seinem 300. Bundesligaspiel kurz vor dem Abpfiff nicht seine ganze Klasse gegen Milos Pantovic gezeigt hätte, wäre der vierte Bundesliga-Sieg der Saison aber futsch gewesen. "Wenn man sieht, dass man mit der letzten Aktion eine sehr, sehr gute Torchance hat, dann ist das sehr ärgerlich. Mit der Art und Weise, wie die Mannschaft aufgetreten ist, bin ich zufrieden. Nicht aber mit dem Ergebnis", sagte Bochums Trainer Thomas Reis.

