Ex-Comet Glen Toonga krönt sich mit Rhein Fire zum ELF-Meister

Beim 53:34 gegen Stuttgart Surge ist Glen Toonga einer der überragenden Akteure. Vor zwei Jahren zeigte er schon bei den Allgäu Comets, was in ihm steckt.

25.09.2023 | Stand: 16:29 Uhr

2021 war Glen Toonga der überragende Offensiv-Mann bei den Allgäu Comets in der German Football League. Mittlerweile hat sich der 28-Jährige sogar zum besten Running Back Europas entwickelt. Das stellte der Brite nun eindrucksvoll im Finale der European League of Football (ELF) unter Beweis.

Mit seinem Team Rhein Fire (Düsseldorf) gewann er das Finale gegen Stuttgart Surge mit 53:34. Vor 31.500 Fans in Duisburg holte Rhein Fire damit zum ersten Mal den ELF-Titel. Und Toonga hatte daran großen Anteil. Immer wieder fand der Running Back einen Weg durch die Stuttgarter Abwehr und sorgte mit einem spektakulären Touchdown zum 45:28 fünf Minuten vor dem Spielende für die Vorentscheidung.

Glen Toonga wechselte von den Allgäu Comets zu den Hamburg Sea Devils in die ELF

Toonga spielte in der Saison 2021 für die Allgäu Comets und wechselte anschließend zu den Hamburg Sea Devils in die ELF. Seit dieser Saison läuft er in der 2020 neu gegründeten Europa-Liga für Rhein Fire auf.

Glen Toonga war 2021 einer der wichtigsten Spieler der Allgäu Comets. Bild: Ralf Lienert

