Golfer Smith gewinnt 150. British Open in St. Andrews

Golfprofi Cameron Smith hat dank einer beeindruckenden Schlussrunde die 150. British Open gewonnen und damit erstmals bei einem Majorturnier triumphiert.

17.07.2022 | Stand: 19:56 Uhr

Der 28-jährige Australier spielte auf dem Old Course in St. Andrews eine sehr starke 64er-Runde und setzte sich mit einem Gesamtergebnis von 20 Schlägen unter Par knapp vor dem Amerikaner Cameron Young (-19) durch. Smith kassierte für seinen Premierensieg bei einem der vier wichtigsten Turniere einen Siegerscheck über 2,5 Millionen US-Dollar.

Nach der dritten Runde der mit 14 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung im selbst ernannten "Home of Golf" hatte Smith noch vier Schläge hinter den beiden Führenden Viktor Hovland aus Norwegen und Rory McIlroy gelegen. Der Nordire McIlroy kam beim letzten Majorturnier des Jahres an der schottischen Ostküste mit 18 Schlägen unter Par auf Rang drei.

Superstar Tiger Woods war auf dem ältesten Golfplatz der Welt nach zwei Tagen am Cut gescheitert und vorzeitig ausgeschieden. Deutsche waren auf dem Par-72-Platz in der rauen Dünenlandschaft nicht am Start.