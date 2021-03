Positiver Corona-Test bei WM-Favorit Halvor Egner Granerud - WM für ihn wohl vorbei

Skispringer Halvor Egner Granerud ist bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie DSV-Adler Karl Geiger reagiert.

Der Ausnahme-Springer des Winters ist raus. Norwegens Skispringer Halvor Egner Granerud ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und wird damit aller Voraussicht nach alle weiteren Medaillenentscheidungen bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf verpassen. "Ich fühle mich ein wenig unwohl, aber ansonsten geht es mir gut", schrieb Granerud auf seinem Instagram-Profil. "Das bedeutet ganz offensichtlich, dass die WM für mich vorbei ist, und das ist eine Schande."

Insgesamt erhöhte sich die Zahl der positiven Testergebnisse im Rahmen der WM im Oberallgäu damit auf neun – bei 17000 durchgeführten Tests.

Der 24-jährige Norweger war am Dienstagabend getestet worden – der Weltverband Fis hatte am Mittwochvormittag mitgeteilt, dass bei einem Mitglied des norwegischen Teams der Skispringer ein positives Testergebnis vorliege. Ein Sprecher des norwegischen Skiverbandes bestätigte kurz darauf das Ergebnis von Graneruds Test.

Italien zieht komplette Mannschaft zurück

Außerdem seien zudem zwei weitere Mitarbeiter aus dem Kreis der italienischen Skisprung-Mannschaft positiv getestet und – wie Granerud – sogleich isoliert worden. Der italienische Verband zog nach insgesamt vier positiven Testungen am Mittwoch gar die gesamte Mannschaft von der WM in Oberstdorf ab.

"Im Leben gibt es Aufs uns Abs. Und für mich ist in dieser Saison ein Traum wahr geworden", schrieb Granerud weiter. "Es zeigt mir, wie wichtig es ist, vorsichtig zu sein. Ich denke, ich habe alles getan, um eine Infektion zu vermeiden, aber es ist immer möglich." Der Silbermedaillen-Gewinner der Skiflug-WM aus Planica verpasst damit die Medaillenentscheidungen am Freitag im Einzel von der Großschanze und am Samstag im Teamwettkampf. Granerud ist mit elf Weltcupsiegen allein in der laufenden Saison der dominierende Springer in diesem Weltcup.

Karl Geigers Reaktion auf das Aus von Granerud

Mitgefühl gab es für den Norweger am Mittwoch aus dem deutschen Lager. "Es hat mich wahnsinnig überrascht, muss ich gestehen. Das ist schon eine harte Nummer", sagte Karl Geiger im Gespräch mit unserer Redaktion.

Der 28-jährige Oberstdorfer hatte sich selbst um die Weihnachtsfeiertage nach einem positiven Testergebnis in Quarantäne begeben müssen, hatte diese erst einen Tag vor dem Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf verlassen – und flog dann bekanntermaßen zum Sieg. "Aber ich habe es ja selbst erfahren. Wir alle sind wahnsinnig vorsichtig, aber so etwas kann immer mal passieren", sagte Geiger, der sich selbst sogar bei Instagram an Granerud richtete: "Mist. Ich kann mit Dir mitfühlen. Gute Besserung, wir sehen uns in Planica."