Norris im Formel-1-Training in China klar vor Verstappen

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen ist mit einigen Problemen in das zweite Rennwochenende der Saison in China gestartet. Der 27-jährige Niederländer steuerte seinen Red Bull im einzigen Freien Training vor dem Großen Preis in Shanghai nur auf den 16. Platz. Die schnellste Runde drehte WM-Spitzenreiter Lando Norris im McLaren, der mit 1,780 Sekunden Vorsprung deutlich vor Verstappen landete. Allerdings fuhr Titelverteidiger Verstappen am Ende seine schnellste Runde nicht ganz zu Ende.

Hinter dem 25 Jahre alten Norris, der zum Saisonstart am vergangenen Sonntag in Australien gewonnen hatte, wurde Charles Leclerc mit einer knappen halben Sekunde Rückstand im Ferrari Zweiter. Auf Rang drei landete Oscar Piastri im zweiten McLaren. Überraschend schaffte es der Rheinländer Nico Hülkenberg im Sauber auf den sechsten Rang.

Überhitze Reifen bereiten Probleme

Auf der ganz neu asphaltierten Piste klagten einige Fahrer früh über Blasenbildung am linken Vorderreifen in Folge von Überhitzung. Dieses Rad wird in Shanghai wegen der vielen schnellen Rechtskurven besonders stark belastet. Im Verlauf des Wochenendes könnte noch für weitere Probleme sorgen.

In China findet das erste Sprintwochenende der neuen Saison statt. Im Kurzrennen über 100 Kilometer am Samstag (4.00 Uhr) muss Norris seine knappe WM-Führung von sieben Punkten Vorsprung vor Verstappen bereits verteidigen. Das Hauptrennen findet am Sonntag (8.00 Uhr/RTL und Sky) statt. Im vergangenen Jahr hatte Verstappen den Grand Prix vor Norris gewonnen.

