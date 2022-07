Großer Zirkus bei den Allgäu Comets

Das nennen wir mal eine Show! In Kempten haben die Footballer der Allgäu Comets ihr Team für die neue Bundesliga-Saison vorgestellt. Der neue Trainer Stan Bedwell verkleidete sich als Zirkusdirektor, schwang selbstbewusst das Zepter und ging gleich in die Offensive. Warum der US-Coach sogar die deutsche Meisterschaft für möglich hält und wie er die Fans der Allgäuer begeistern will, erfährst Du hier.

27.07.2022 | Stand: 11:04 Uhr

Wer Kunststücke am Trapez erwartet hatte, wurde zwar enttäuscht. Bei der Vorstellung von Stan Bedwells „Flying Circus“ haben die Verantwortlichen des Football–Bundesligisten Allgäu Comets ihren Partnern und Sponsoren dennoch einiges geboten.

Bilderstrecke

Team-Vorstellung Allgäu Comets

1 von 18 Mit Mut, vielen Pässen und Offensivspektakel will der neue Comets-Coach Stan Bedwell ganz oben in der German Football League (GFL) mitspielen. Bei der Team-Präsentation in Kempten wurde klar, dass bei den Kometen ein frischer Wind weht. Bild: Matthias Becker Mit Mut, vielen Pässen und Offensivspektakel will der neue Comets-Coach Stan Bedwell ganz oben in der German Football League (GFL) mitspielen. Bei der Team-Präsentation in Kempten wurde klar, dass bei den Kometen ein frischer Wind weht. Bild: Matthias Becker 2 von 18 Mit Mut, vielen Pässen und Offensivspektakel will der neue Comets-Coach Stan Bedwell ganz oben in der German Football League (GFL) mitspielen. Bei der Team-Präsentation in Kempten wurde klar, dass bei den Kometen ein frischer Wind weht. Bild: Matthias Becker Mit Mut, vielen Pässen und Offensivspektakel will der neue Comets-Coach Stan Bedwell ganz oben in der German Football League (GFL) mitspielen. Bei der Team-Präsentation in Kempten wurde klar, dass bei den Kometen ein frischer Wind weht. Bild: Matthias Becker 3 von 18 Mit Mut, vielen Pässen und Offensivspektakel will der neue Comets-Coach Stan Bedwell ganz oben in der German Football League (GFL) mitspielen. Bei der Team-Präsentation in Kempten wurde klar, dass bei den Kometen ein frischer Wind weht. Bild: Matthias Becker Mit Mut, vielen Pässen und Offensivspektakel will der neue Comets-Coach Stan Bedwell ganz oben in der German Football League (GFL) mitspielen. Bei der Team-Präsentation in Kempten wurde klar, dass bei den Kometen ein frischer Wind weht. Bild: Matthias Becker 4 von 18 Mit Mut, vielen Pässen und Offensivspektakel will der neue Comets-Coach Stan Bedwell ganz oben in der German Football League (GFL) mitspielen. Bei der Team-Präsentation in Kempten wurde klar, dass bei den Kometen ein frischer Wind weht. Bild: Matthias Becker Mit Mut, vielen Pässen und Offensivspektakel will der neue Comets-Coach Stan Bedwell ganz oben in der German Football League (GFL) mitspielen. Bei der Team-Präsentation in Kempten wurde klar, dass bei den Kometen ein frischer Wind weht. Bild: Matthias Becker 5 von 18 Mit Mut, vielen Pässen und Offensivspektakel will der neue Comets-Coach Stan Bedwell ganz oben in der German Football League (GFL) mitspielen. Bei der Team-Präsentation in Kempten wurde klar, dass bei den Kometen ein frischer Wind weht. Bild: Matthias Becker Mit Mut, vielen Pässen und Offensivspektakel will der neue Comets-Coach Stan Bedwell ganz oben in der German Football League (GFL) mitspielen. Bei der Team-Präsentation in Kempten wurde klar, dass bei den Kometen ein frischer Wind weht. Bild: Matthias Becker 6 von 18 Mit Mut, vielen Pässen und Offensivspektakel will der neue Comets-Coach Stan Bedwell ganz oben in der German Football League (GFL) mitspielen. Bei der Team-Präsentation in Kempten wurde klar, dass bei den Kometen ein frischer Wind weht. Bild: Matthias Becker Mit Mut, vielen Pässen und Offensivspektakel will der neue Comets-Coach Stan Bedwell ganz oben in der German Football League (GFL) mitspielen. Bei der Team-Präsentation in Kempten wurde klar, dass bei den Kometen ein frischer Wind weht. Bild: Matthias Becker 7 von 18 Mit Mut, vielen Pässen und Offensivspektakel will der neue Comets-Coach Stan Bedwell ganz oben in der German Football League (GFL) mitspielen. Bei der Team-Präsentation in Kempten wurde klar, dass bei den Kometen ein frischer Wind weht. Bild: Matthias Becker Mit Mut, vielen Pässen und Offensivspektakel will der neue Comets-Coach Stan Bedwell ganz oben in der German Football League (GFL) mitspielen. Bei der Team-Präsentation in Kempten wurde klar, dass bei den Kometen ein frischer Wind weht. Bild: Matthias Becker 8 von 18 Mit Mut, vielen Pässen und Offensivspektakel will der neue Comets-Coach Stan Bedwell ganz oben in der German Football League (GFL) mitspielen. Bei der Team-Präsentation in Kempten wurde klar, dass bei den Kometen ein frischer Wind weht. Bild: Matthias Becker Mit Mut, vielen Pässen und Offensivspektakel will der neue Comets-Coach Stan Bedwell ganz oben in der German Football League (GFL) mitspielen. Bei der Team-Präsentation in Kempten wurde klar, dass bei den Kometen ein frischer Wind weht. Bild: Matthias Becker 9 von 18 Mit Mut, vielen Pässen und Offensivspektakel will der neue Comets-Coach Stan Bedwell ganz oben in der German Football League (GFL) mitspielen. Bei der Team-Präsentation in Kempten wurde klar, dass bei den Kometen ein frischer Wind weht. Bild: Matthias Becker Mit Mut, vielen Pässen und Offensivspektakel will der neue Comets-Coach Stan Bedwell ganz oben in der German Football League (GFL) mitspielen. Bei der Team-Präsentation in Kempten wurde klar, dass bei den Kometen ein frischer Wind weht. Bild: Matthias Becker 10 von 18 Mit Mut, vielen Pässen und Offensivspektakel will der neue Comets-Coach Stan Bedwell ganz oben in der German Football League (GFL) mitspielen. Bei der Team-Präsentation in Kempten wurde klar, dass bei den Kometen ein frischer Wind weht. Bild: Matthias Becker Mit Mut, vielen Pässen und Offensivspektakel will der neue Comets-Coach Stan Bedwell ganz oben in der German Football League (GFL) mitspielen. Bei der Team-Präsentation in Kempten wurde klar, dass bei den Kometen ein frischer Wind weht. Bild: Matthias Becker 11 von 18 Mit Mut, vielen Pässen und Offensivspektakel will der neue Comets-Coach Stan Bedwell ganz oben in der German Football League (GFL) mitspielen. Bei der Team-Präsentation in Kempten wurde klar, dass bei den Kometen ein frischer Wind weht. Bild: Matthias Becker Mit Mut, vielen Pässen und Offensivspektakel will der neue Comets-Coach Stan Bedwell ganz oben in der German Football League (GFL) mitspielen. Bei der Team-Präsentation in Kempten wurde klar, dass bei den Kometen ein frischer Wind weht. Bild: Matthias Becker 12 von 18 Mit Mut, vielen Pässen und Offensivspektakel will der neue Comets-Coach Stan Bedwell ganz oben in der German Football League (GFL) mitspielen. Bei der Team-Präsentation in Kempten wurde klar, dass bei den Kometen ein frischer Wind weht. Bild: Matthias Becker Mit Mut, vielen Pässen und Offensivspektakel will der neue Comets-Coach Stan Bedwell ganz oben in der German Football League (GFL) mitspielen. Bei der Team-Präsentation in Kempten wurde klar, dass bei den Kometen ein frischer Wind weht. Bild: Matthias Becker 13 von 18 Mit Mut, vielen Pässen und Offensivspektakel will der neue Comets-Coach Stan Bedwell ganz oben in der German Football League (GFL) mitspielen. Bei der Team-Präsentation in Kempten wurde klar, dass bei den Kometen ein frischer Wind weht. Bild: Matthias Becker Mit Mut, vielen Pässen und Offensivspektakel will der neue Comets-Coach Stan Bedwell ganz oben in der German Football League (GFL) mitspielen. Bei der Team-Präsentation in Kempten wurde klar, dass bei den Kometen ein frischer Wind weht. Bild: Matthias Becker 14 von 18 Mit Mut, vielen Pässen und Offensivspektakel will der neue Comets-Coach Stan Bedwell ganz oben in der German Football League (GFL) mitspielen. Bei der Team-Präsentation in Kempten wurde klar, dass bei den Kometen ein frischer Wind weht. Bild: Matthias Becker Mit Mut, vielen Pässen und Offensivspektakel will der neue Comets-Coach Stan Bedwell ganz oben in der German Football League (GFL) mitspielen. Bei der Team-Präsentation in Kempten wurde klar, dass bei den Kometen ein frischer Wind weht. Bild: Matthias Becker 15 von 18 Mit Mut, vielen Pässen und Offensivspektakel will der neue Comets-Coach Stan Bedwell ganz oben in der German Football League (GFL) mitspielen. Bei der Team-Präsentation in Kempten wurde klar, dass bei den Kometen ein frischer Wind weht. Bild: Matthias Becker Mit Mut, vielen Pässen und Offensivspektakel will der neue Comets-Coach Stan Bedwell ganz oben in der German Football League (GFL) mitspielen. Bei der Team-Präsentation in Kempten wurde klar, dass bei den Kometen ein frischer Wind weht. Bild: Matthias Becker 16 von 18 Mit Mut, vielen Pässen und Offensivspektakel will der neue Comets-Coach Stan Bedwell ganz oben in der German Football League (GFL) mitspielen. Bei der Team-Präsentation in Kempten wurde klar, dass bei den Kometen ein frischer Wind weht. Bild: Matthias Becker Mit Mut, vielen Pässen und Offensivspektakel will der neue Comets-Coach Stan Bedwell ganz oben in der German Football League (GFL) mitspielen. Bei der Team-Präsentation in Kempten wurde klar, dass bei den Kometen ein frischer Wind weht. Bild: Matthias Becker 17 von 18 Mit Mut, vielen Pässen und Offensivspektakel will der neue Comets-Coach Stan Bedwell ganz oben in der German Football League (GFL) mitspielen. Bei der Team-Präsentation in Kempten wurde klar, dass bei den Kometen ein frischer Wind weht. Bild: Matthias Becker Mit Mut, vielen Pässen und Offensivspektakel will der neue Comets-Coach Stan Bedwell ganz oben in der German Football League (GFL) mitspielen. Bei der Team-Präsentation in Kempten wurde klar, dass bei den Kometen ein frischer Wind weht. Bild: Matthias Becker 18 von 18 Mit Mut, vielen Pässen und Offensivspektakel will der neue Comets-Coach Stan Bedwell ganz oben in der German Football League (GFL) mitspielen. Bei der Team-Präsentation in Kempten wurde klar, dass bei den Kometen ein frischer Wind weht. Bild: Matthias Becker Mit Mut, vielen Pässen und Offensivspektakel will der neue Comets-Coach Stan Bedwell ganz oben in der German Football League (GFL) mitspielen. Bei der Team-Präsentation in Kempten wurde klar, dass bei den Kometen ein frischer Wind weht. Bild: Matthias Becker 1 von 18 Allgäu Comets Vorstellung: Kick off Veranstaltung bei Ford Hartmann mit Fans, Freunden und Sponsoren. Stan Bedwell's "Flying Circus" ...die Direktoren ...die Dompteure ...die Artisten American Football, Bundesliga. Bild: Matthias Becker Allgäu Comets Vorstellung: Kick off Veranstaltung bei Ford Hartmann mit Fans, Freunden und Sponsoren. Stan Bedwell's "Flying Circus" ...die Direktoren ...die Dompteure ...die Artisten American Football, Bundesliga. Bild: Matthias Becker

Der neue Cheftrainer hatte sich das Motto „Fliegender Zirkus“ gewünscht und kam entsprechend als Zirkusdirektor verkleidet zur Begrüßung der Neuzugänge ins Autohaus Hartmann in Kempten. Den etwa 100 Gästen präsentierte Bedwell bei der von Musik, Lichtshow und Catering untermalten Veranstaltung sein Konzept für die neue Saison.

Mittel- bis langfristig werden wir die deutsche Meisterschaft gewinnen.

Der neue Comets-Trainer Stan Bedwell

Und der Herr der Manege hat Großes vor: „Wir wollen in der Südstaffel mindestens Zweiter werden. In ganz Deutschland gibt es mit Braunschweig und Frankfurt auch nur zwei Mannschaften, die auf dem Papier stärker sind als wir.“ Doch auch gegen die vermeintlichen Favoriten auf den Meistertitel hat der 33-jährige US-Amerikaner einen Plan: Unorthodox spielen und im Training die immer gleichen Spielzüge perfektionieren.

Dabei will Bedwell – für Football eher ungewöhnlich – in der Offensive durch eine hohe Anzahl an Pässen zum Erfolg kommen. „Wir werden unser Ding durchziehen, mutig und optimistisch in die Saison gehen. Beispielsweise wollen wir alle vier Versuche ausspielen und nicht wie die meisten Mannschaften auf Sicherheit spielen und den Ball im letzten Versuch einfach wegschlagen.“ Mit dieser Taktik planen die Kemptener sogar den ganz großen Coup. „Mittel- bis langfristig werden wir die deutsche Meisterschaft gewinnen“, sagt Bedwell.

Die risikofreudige Herangehensweise soll auch das Publikum begeistern. So wollen die Kometen mit einer schnellen Spielgestaltung ohne Verzögerungen den Gegner permanent unter Druck halten. Bedwell erklärt: „Wir müssen uns dabei wohl fühlen, unbequem zu sein und wollen auf dem Platz ein kontrolliertes Chaos entfachen.“ Um die Kontrolle auch zu behalten, setzt der Headcoach auf Wiederholungen. Mindestens 750 Pässe sollen es pro Trainingseinheit sein. „Wir trainieren nicht, um zu fangen, sondern um zu punkten.“

Lesen Sie auch

German Football League Kellerduell in Kempten: Comets brauchen Sieg gegen Marburg

Personeller Neustart bringt Spaß zurück

Vor allem geht es dem Trainer aber darum, dass seine Spieler Spaß haben. „Wir arbeiten härter denn je, den Jungs fällt das aber gar nicht auf.“ Es seien in der Saisonvorbereitung sogar viele Ehemalige zurückgekommen. Daher konnten die Kemptener wieder eine zweite Mannschaft für den Spielbetrieb melden.

Dr. Johannes Huber, Vizepräsident und Mannschaftsarzt, lobt die Einstellung des Coaches. „Im Zentrum allen Erfolgs steht der Mensch.“ Auch die Leistung von Brian Caler, der die Comets in den vergangenen neun Jahren als Headcoach trainierte und jetzt Frankfurt Universe betreut, würdigte der 61-Jährige: „Brian hat uns sportlich in die hervorragende Lage gebracht, in der wir uns heute befinden.“ Das gesamte Comets-Präsidium machte jedoch deutlich, dass sie vom personellen Neustart absolut überzeugt sind.

Auch wirtschaftlich stünden die Kometen mittlerweile wieder gut da, sagt Huber, der sich eine Spitze gegen die finanzstarke Konkurrenz aber nicht verkneifen kann: „Wir sind zwar ein Low-Budget-Verein und haben nicht so viel Geld wie Braunschweig oder Frankfurt. Dafür stehen wir aber solide da. Während Frankfurt große Probleme hatte und fast pleite war, sind wir auf dem richtigen Weg.“

Ob der Neustart gelingt oder die Comets die Manege als Zirkusclowns verlassen, weist sich ab dem 6. Mai. Dann nämlich wird der amtierende deutsche Meister, die Schwäbisch Hall Unicorns, zum Saisonauftakt ins Illerstadion kommen.