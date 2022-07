Dem Finale ganz nah: So sehen sie Deutschland gegen Frankreich bei der Frauen-EM im Free-TV

Das Frauenfußball EM Halbfinale 2022 im TV: Heute Abend (27.7.) trifft Deutschland auf Frankreich. Alles zur Übertragung im TV und im Stream.

27.07.2022 | Stand: 11:37 Uhr

Nur noch ein Gegner steht der deutschen Frauennationalmannschaft im Weg, um in das Finale der Europameisterschaft einzuziehen. Deutschland spielt am Mittwoch, 27.7.2022, im Halbfinale der Frauenfußball-EM gegen Frankreich. Eine harte Nuss, obwohl die Französinnen noch nie einen großen Titel gewonnen haben. Sie gehen in die Partie als die leichten Favoriten - auf der Weltrangliste stehen sie derzeit auf Rang drei, zwei Plätze vor der deutschen Mannschaft. Aber wo wird das Spiel übertragen? Hier gibt es alle wichtigen Informationen zur Partie Deutschland gegen Frankreich.

Deutschland gegen Frankreich: Wo wird das Halbfinale der Frauenfußball-EM 2022 im TV übertragen?

Das Halbfinale der Fußball-EM der Frauen wird wie alle anderen Partien der deutschen Nationalmannschaft live im Free-TV übertragen. Die Öffentlich-rechtlichen haben sich die Übertragungsrechte für die Frauen-EM gesichert. Das ZDF überträgt heute Abend, Mittwoch (27.7.), ab 20.15 Uhr die Partie Deutschland gegen Frankreich. Die Kommentatorin ist laut des ZDF Claudia Neumann. Bereits ab 20.15 Uhr berichten Moderator Sven Voss und die Expertinnen Kathrin Lehmann und Kim Kulig aus dem Studio. (Lesen Sie hier, wie Sie die Spiele des DFB-Pokals im Free-TV sehen können.)

Auch per Stream lässt sich die Partie Deutschland gegen Frankreich live im Internet verfolgen. Kostenlose Streams bietet das ZDF parallel zur Ausstrahlung im Free-TV unter sportstudio.de und zdf.de an. Auch der Sport-Streamingdienst DAZN überträgt das Spiel live. Hierfür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo von Nöten.

Wo findet das Halbfinale der Fußball-EM der Frauen 2022 zwischen Deutschland und Frankreich statt?

Die Frauenfußball-Europameisterschaft 2022 findet in England statt. Das Halbfinale zwischen Deutschland und Frankreich am Mittwochabend (27.7.) wird im Stadium MK in Milton Keynes ausgetragen. Die Stadt liegt nord-westlich von London, etwa eineinhalb Autostunden von der Hauptstadt entfernt.

Wann ist Anpfiff beim Halbfinale der Frauenfußball-EM zwischen Deutschland und Frankreich?

Anpfiff zum EM-Halbfinale Deutschland gegen Frankreich ist am Mittwoch, 27. Juli, um 21 Uhr.

