Hamilton Erster in Formel-1-Qualifikation vor Verstappen

Lewis Hamilton hat sich in der Formel-1-Qualifikation von Silverstone den Spitzenplatz gesichert und startet als Erster ins neue Sprintrennen am Samstag.

16.07.2021 | Stand: 20:28 Uhr

Der Engländer verwies im deutlich verbesserten Mercedes WM-Spitzenreiter Max Verstappen im Red Bull auf den zweiten Rang. Dritter auf dem 5,891 Kilometer langen Kurs wurde Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas. Sebastian Vettel im Aston Martin landete am Freitagabend auf Position zehn.

Am Samstag Sprintrennen in Silverstone

In Silverstone ist die Qualifikation nicht für den Grand Prix am Sonntag ausschlaggebend, sondern für das Sprintrennen am Samstag. Dort wird die Startaufstellung ermittelt. Der Gewinner des Testformats erhält drei Zähler, der Zweite zwei und der Dritte drei. Im Grand Prix am Sonntag ist die Punkteverteilung wie gewohnt, beginnend mit 25 Zählern für den Sieger.

