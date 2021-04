Hammer-Bilder! TG Allgäu präsentiert neuen Kalender

Was für geile Aufnahmen! Die Kunstturner der TG Allgäu stellen am kommenden Wochenende ihren neuen Kalender für das Jahr 2018 vor. Und da weiß man nicht, worüber man mehr staunen soll: die Kunststücke der Athleten, ihre Muckis oder die tolle Allgäuer Landschaft? Bei all dem soll das Sportliche nicht in den Hintergrund rücken - die TGA startet am Wochenende in die neue Zweitliga-Saison. Alles über die Ziele - und natürlich die coolen Fotos - gibt's hier:

05.04.2021 | Stand: 16:18 Uhr