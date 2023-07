Hanfmann überrascht auf Mallorca mit Sieg über Tsitsipas

In der Vorbereitung auf Wimbledon ist Yannick Hanfmann in Form. Der Karlsruher Tennisprofi überrascht gegen die Nummer eins der Setzliste und steht erstmals auf Rasen im Viertelfinale.

28.06.2023 | Stand: 21:55 Uhr

Tennisprofi Yannick Hanfmann hat in der Vorbereitung auf Wimbledon eine Überraschung geschafft.

Der 31 Jahre alte Karlsruher feierte beim Rasenturnier auf Mallorca einen 6:4, 3:6, 6:2-Erfolg über den griechischen Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas. Tsitsipas ist die Nummer fünf der Welt, noch nie hatte Hanfmann einen so hoch platzierten Profi besiegt.

Der Erfolg sei "sehr speziell", sagte Hanfmann: "Top-Ten-Siege habe ich noch nicht so oft in meiner Karriere gehabt. Deswegen ist das schon ein schöner Sieg, vor allem auf Rasen. Ich fühle mich wohl auf Rasen. Ich habe ein tolles Match gespielt."

Erstes Viertelfinale auf Rasen

Zum zwölften Mal erreichte Hanfmann ein Viertelfinale auf der ATP-Tour, zum ersten Mal auf Rasen. In der Runde der besten Acht in Santa Ponça trifft der Karlsruher am Donnerstag auf den Spanier Feliciano Lopez. "Der Junge kann spielen. Er ist ein unangenehmer auf Rasen", sagte Hanfmann über den 41 Jahre alten Lopez. "Wenn ich weiterhin gut spiele, werde ich meine Chancen kriegen."

Nach guten Wochen steht Hanfmann derzeit in der Weltrangliste erstmals unter den Top 50 und belegt Platz 48. Auf Mallorca bereitet er sich auf Wimbledon vor. Das dritte Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am Montag und läuft bis zum 16. Juli.