Todesdrohung gegen Tennis-Spielerin Lys: «Bring dich um»

Tennis-Spielerin Eva Lys hat Hass-Kommentare gegen ihre Person öffentlich gemacht. In ihrer Instagram-Story postete sie einen Zusammenschnitt schockierender, auf Englisch verfasster Nachrichten. «Bring dich um, du Stück Scheiße», heißt es etwa. Zu dem Ausschnitt, der noch weitere Todesdrohungen und sexistische Kommentare enthält, schreibt Lys: «Tennis macht Spaß, bis es das nicht mehr tut.»

Nach zuletzt starken Leistungen war die Weltranglisten-50. beim Tennis-Turnier in Tokio im Achtelfinale ausgeschieden. Die 23-Jährige verlor gegen die an Nummer neun gesetzte Kanadierin Victoria Mboko (19) deutlich mit 1:6, 1:6 - und machte die Hasskommentare danach öffentlich.

Lys hat einen Verdacht, woher die Hass-Kommentare kommen

«Jeder Spieler, ob Frau oder Mann, bekommt solche Nachrichten. Man muss immer auf der Hut sein. Ich hatte in den letzten Monaten keine schönen Interaktionen. Darum müssen wir weiter so laut sein», hatte sie vor einigen Monaten gesagt und den Verdacht geäußert, dass die Hass-Kommentare «aus der Wettszene» kommen würden.

«Hundertprozentig. Das schreiben sie dir auch so. Die schreiben, wie viel Geld sie wegen dir verloren haben, drohen dir und sagen, du sollst es zurück überweisen», erklärte Lys damals.