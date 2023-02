Hinze und Brauße gewinnen weitere EM-Goldmedaillen

Emma Hinze und Franziska Brauße haben für den Bund Deutscher Radfahrer (BDR) bei den Bahnradsport-Europameisterschaften im schweizerischen Grenchen zwei weitere Goldmedaillen gewonnen.

11.02.2023 | Stand: 19:55 Uhr

Hinze verteidigte im nicht olympischen 500-Meter-Zeitfahren ihren 2022 bei den European Championships gewonnenen Titel. Die Cottbuserin siegte in 32,947 Sekunden mit fast einer halben Sekunde Vorsprung vor Zeitfahr-Weltmeisterin Taky Marie Kouame aus Frankreich. Platz drei ging an die Niederländerin Hetty van den Wouw. Für Hinze war es nach dem Sieg zum EM-Auftakt am Mittwoch im Teamsprint die zweite Goldmedaille. Pauline Grabosch aus Cottbus wurde Fünfte.

In der 3000-Meter-Einerverfolung holte sich Franziska Brauße aus Eningen nach WM-Gold im Vorjahr auch den EM-Titel. Die Team-Olympiasiegerin von Tokio siegte im Finale in 3:20,613 Minuten überlegen gegen die Britin Josie Knight (3:23,613). Die Bronzemedaille sicherte sich Mieke Kröger aus Bielefeld. Die Europameisterin von 2022 setzte sich im kleinen Finale in 3:24,895 Minuten vor der Britin Anna Morris durch.