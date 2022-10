Hoffenheim-Coach lobt Defensivarbeit

Trainer André Breitenreiter sieht die kollektive Defensivarbeit als Schlüssel für den momentanen Erfolg der TSG 1899 Hoffenheim in der Fußball-Bundesliga. Die Kraichgauer kassierten in dieser Saison erst acht Gegentore, davon fünf an den ersten beiden Spieltagen.

dpa

07.10.2022 | Stand: 05:11 Uhr