Horst Seehofer fordert weniger Fans in Stadien der Fußball-EM

Der Bundesinnenminister appelliert vor dem Deutschland-Spiel in London an die britische Regierung und die UEFA, wegen Corona weniger Zuschauer zuzulassen.

29.06.2021 | Stand: 08:23 Uhr

Bundesinnenminister Horst Seehofer hat an die britische Regierung und den europäischen Fußballverband UEFA appelliert, die Zuschauerzahlen bei den noch verbleibenden Spielen der Fußball-Europameisterschaft zu reduzieren. „Ich halte es für unverantwortlich, wenn in Ländern, die als Virusvariantengebiet der hoch ansteckenden Delta-Mutation“ gelten, zigtausende Menschen auf engem Raum zusammenkommen“, sagte Seehofer unserer Redaktion. Das sei auch die Auffassung von Bundeskanzlerin Angela Merkel, mit der er sich dazu abgestimmt habe. Als Innenminister ist der CSU-Politiker auch für den Sport zuständig.

Horst Seehofer: "20 Prozent der Plätze im Stadion sind ein Maßstab"

„Bei den EM-Spielen in München ist eine Auslastung von 20 Prozent der Plätze erlaubt, das ist ein Maßstab, der auch für die anderen Austragungsorte gelten könnte, denn man muss in den Konzepten auch die An- und Abreise berücksichtigen“, sagte Seehofer.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft an diesem Dienstagabend in London auf England. Im Wembley-Stadion sollen dann rund 45.000 Zuschauer erlaubt sein. Auch das Finale der Europameisterschaft findet in London statt. Dann sollen sogar bis zu 60.000 Fans ins Stadion dürfen.

Experten fürchten Verbreitung der hoch ansteckenden Delta-Variante durch Fans

Auch andere Experten wie der Ulmer Virologe und Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, oder der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hatten kritisiert, dass Fußball-Fans in diesen Tagen zu Zehntausenden kreuz und quer durch Europa reisen - und die besonders ansteckende Delta-Variante des Coronavirus verbreiten könnten.