Houston schafft in World Series gegen Phillies den Ausgleich

Die Houston Astros haben in der Major League Baseball (MLB) das zweite Spiel der World Series gewonnen und den Ausgleich in der Best-of-seven-Serie geschafft. Gegen die Philadelphia Phillies gingen die Gastgeber in Houston früh mit 5:0 in Führung und gewannen am Ende 5:2.

dpa

30.10.2022 | Stand: 08:56 Uhr