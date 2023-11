Hummels und Goretzka nicht im DFB-Teamtraining

DFB-Coach Nagelsmann muss im Training auf zwei Routiniers verzichten. Ein anderer Spieler muss für die beiden Länderspiele ganz passen.

14.11.2023 | Stand: 12:30 Uhr

Mats Hummels und Leon Goretzka haben nach ihren Blessuren nicht am ersten Teamtraining der Fußball-Nationalmannschaft auf dem DFB-Campus teilnehmen können.

Hummels absolviertewegen seiner Rückenschmerzen eine Laufeinheit, Goretzka übte wegen seiner muskulären Probleme individuell, wie der DFB mitteilte. Ganz absagen für die bevorstehenden Länderspiele gegen die Türkei am Samstag in Berlin und drei Tage später in Wien gegen Österreich musste der Stuttgarter Chris Führich (25), der wegen Erkältungssymptomen nicht nach Frankfurt angereist war.

Julian Nagelsmann hatte somit in seiner ersten Trainingseinheit in Deutschland als Bundestrainer überhaupt noch 23 Spieler auf dem Platz und 25 Akteure in seinem Kader. Im Oktober war die DFB-Auswahl zum Debüt des neuen Chefcoachs direkt in die USA gereist. Einige ausgewählte Fans und die DFB-Mitarbeiter konnten die auch für Medien öffentliche Einheit auf dem Akademie-Gelände verfolgen. Nagelsmann hatte angekündigt, sich rund um die letzten beiden EM-Tests in diesem Jahr im Training primär um defensive taktische Belange kümmern zu wollen.

Ob der Dortmunder Innenverteidiger Hummels (34) und Bayern-Profi Goretzka (28) bis zum Türkei-Spiel einsatzfähig sind, war noch unklar. Hummels hatte am Montag gesagt, er benötige noch zwei bis drei Tage, um die Probleme auszukurieren.