Hygienekonzept der Hoteliers zur Nordischen Ski-WM Oberstdorf

Während der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf setzen die Hoteliers strenge Hygienekonzepte um und hoffen auf einen Saisonstart nach der Weltmeisterschaft.

28.02.2021 | Stand: 15:15 Uhr

Im „Schüle’s Gesundheitsresort“ fällt es nicht schwer, Abstand zu halten. Nur einzelne Hausgäste schlendern mit Mund-Nasen-Schutz durch die Hotellobby, vorbei an der mit Glas-Trennwänden gesicherten Rezeption. An der Eingangstür steht ein Desinfektionsmittel-Spender, dahinter warten die Fahrer der Shuttlebusse zu Skisprung- und Langlaufstadion.

Etwa ein Drittel des Hotels während der Nordischen Ski-WM belegt

Gerade einmal 60 Gäste sind während der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf in dem 160-Betten-Hotel untergebracht, die von rund 40 Mitarbeitern umsorgt werden. In dem Vier-Sterne-Haus übernachten während der Weltmeisterschaft Vertreter des Internationalen Skiverbands FIS und zwei Fernsehteams.

Hotelchef Karl-Arnold Schüle hat sich trotz Corona-Krise für die Nordische Ski-WM ausgesprochen, während andere Hoteliers die Großveranstaltung ablehnten. „So gut getestete Gäste bekommen wir so schnell nicht mehr – und hatten wir auch im Sommer nie, als die Tore noch offen waren“, sagt Schüle.

Während der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf setzen die Hoteliers strenge Hygienekonzepte um. Bild: Benedikt Siegert

Die akkreditierten Personen werden während der Weltmeisterschaft alle zwei Tage getestet. Aber Schüle glaubt auch an die Hygiene-Konzepte der Branche, die sein Haus bereits im vergangenen Sommer umgesetzt hat – und die während der Titelkämpfe besonders streng sind.

Wer positiv getestet wird, bleibt im Hotelzimmer unter Quarantäne

So sitzen die Gäste beim Abendessen hinter Trennwänden allein an Einzeltischen. Die Restaurant-Öffnungszeiten wurden ausgeweitet, damit nicht zu viele Menschen gleichzeitig im Speisesaal sind: Es gibt viereinhalb Stunden Frühstück und dreieinhalb Stunden Abendessen. Die Gruppen bleiben im Speisesaal räumlich getrennt.

Zudem gibt es ein strenges Lüftungskonzept für den großzügigen Saal. Schwimmbad, Sauna- und Wellnessbereich sind ebenso gesperrt wie der Fitnessraum und die Hotelbar. Alle Mitarbeiter werden regelmäßig getestet und arbeiten in verschiedenen Schichten.

Sollte tatsächlich ein Gast positiv auf Corona getestet werden, muss er in Quarantäne – auf dem eigenen Zimmer. Das Essen wird dann vor die Tür gestellt – und auch der Zimmerservice darf den Raum nicht mehr betreten.

Kritik an der Ski-WM von Oberstdorfer Hoteliers

Im Vorfeld der Ski-WM hatte es Kritik aus den Reihen der Oberstdorfer Hoteliers gegeben. Es ging die Sorge um, dass Tausende WM-Beteiligte aus aller Herren Länder für eine steigende Zahl an Corona-Infektionen im ganzen Allgäu sorgen könnten und damit den Tourismus auch an Ostern und im Sommer lahmlegen könnten.

Diese Sorge hat sich bisher nicht bewahrheitet. Das WM-Organisationskomitee hat mittlerweile über 5000 PCR- und Antigentests durchgeführt. Bisher wurden nur zwei Personen positiv getestet. Schüle hat Verständnis für die Sorgen seiner Kollegen, teilt sie aber nicht. „Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nie.“

Corona-Testzentrum für Hotel-Mitarbeiter

Jörg King, Vorsitzender des Oberstdorfer Ortsverbands des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes (BHG), ist zufrieden, dass eine zentrale Forderung der Gastgeber erfüllt wurde. Hotel-Mitarbeiter können sich jetzt in Oberstdorf kostenlos testen lassen – dafür hat das Gesundheitsamt eine Außenstelle des Testzentrums in Sonthofen im Ort eingerichtet.

„Das funktioniert gut“, sagt King, der selbst ein Hotel und Ferienwohnungen im Ort betreibt. So müssen die Angestellten nicht den Weg nach Sonthofen auf sich nehmen. Eine Test-Verpflichtung gebe es für die Mitarbeiter nicht, erklärt der BHG-Ortsvorsitzender. Nur eine Empfehlung von Tourismus Oberstdorf.

„Deswegen ist es wichtig, dass es ein Test-Angebot im Ort gibt – auch nach der WM“, sagt King. Bisher gibt es nur das Test-Zentrum beim Explorer-Hotel, das auf eine private Initiative von Unternehmern um Jürnjakob Reisigl und Stefan Helm zurückgeht.

Gäste der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf müssen sich selbst versorgen

Erfolglos blieb der Vorstoß von Hoteliers und Wirten, mit einem „Kantinenkonzept“ einzelne Restaurants während der WM für akkreditierte Gäste zu öffnen. Das lehnte das Gesundheitsamt ab. So müssen sich jetzt alle Sportler, Betreuer, Funktionäre und Journalisten, die in Ferienwohnungen untergebracht sind, mit Abholangeboten und Bringdiensten der Oberstdorfer Wirte selbst verpflegen.

16.500 Gästebetten gibt es in Oberstdorf und Umgebung. Bild: Benedikt Siegert

Bevor Karl-Arnold Schüle sein Haus zur Ski-WM wieder öffnen konnte, musste es erstmal eine Woche wieder „hochgefahren“ werden – Heizkreislauf für Heizkreislauf, erzählt der Hotelchef. Wasserhähne und Duschen mussten auch während des monatelangen Lockdowns nach einem strengen Konzept regelmäßig genutzt werden, um die Ausbreitung von Legionellen-Bakterien zu verhindern.

Enormer Aufwand, Hotels für WM zu öffnen

Der Aufwand, ein Hotel für zwei Wochen zu öffnen, sei natürlich enorm, räumt Schüle ein. Doch als er in die „strahlenden Gesichter“ seiner Angestellten geblickt habe, sei er überzeugt gewesen, dass die Entscheidung richtig war.

„Diese Perspektivlosigkeit ist ein Riesenproblem für unsere Mitarbeiter“, sagt der Hotelier. Wenn man die Zeit der Lockdowns aus Frühjahr und Herbst zusammenrechne, hätten die Hotelangestellten fast ein halbes Jahr Berufsverbot erlebt.

16.500 Gästebetten gibt es in Oberstdorf

16.500 Gästebetten gibt es in Oberstdorf. Die Tourismushochburg zählt normalerweise 2,6 Millionen Übernachtungen und 480.000 Gästeankünfte im Jahr. Schüle hofft, dass die Ski-WM ein Testlauf für einen Neustart des Tourismus sein kann: „Wir können jetzt beweisen, dass wir Gäste beherbergen können, ohne dass es zu einem großen Infektionsgeschehen kommt“, sagt Schüle.

„Ich hoffe, dass die Staatsregierung dieses Zeichen dann auch erkennt.“ Die Zahl der Buchungen sei massiv zurückgegangen, weil die Gäste verunsichert sind, wann sie wieder ihren Urlaub in Oberstdorf verbringen können. Schüle hofft, spätestens an Ostern wieder Gäste in seinem Hotel empfangen zu können – sicher ist er sich nicht.

Den Medaillenspiegel der Nordischen Ski-WM 2021 finden Sie hier.