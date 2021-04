In der Favoritenrolle: Münchner Tennisturnier im Zeichen von Zverev

Zweimal hat Alexander Zverev die BMW Open gewonnen. Gibt es heuer einen dritten Erfolg? Zuschauer können Deutschlands Topspieler auf der Anlage nicht zusehen.

25.04.2021 | Stand: 12:03 Uhr

Alexander Zverev schielte grinsend auf den Sportwagen und nahm trotz einer Ellbogenverletzung die Rolle als erster Anwärter auf den Titel beim ATP-Tennisturnier von München an. "Klar, ich sehe mich schon als Favoriten", sagte der 24-Jährige vor seinem Start beim Sandplatzevent am Aumeisterweg in der neuen Woche. Als besondere Motivation sei der Spezialpreis der BMW Open auch nicht schlecht. "Ich habe ein paar Zweisitzer zuhause, ich brauche noch einen Viersitzer", flachste Zverev im Hinblick auf das Siegerauto.

Zweimal hat Alexander Zverev die BMW Open in München bereits gewonnen

Zweimal (2017, 2018) hatte der Hamburger das Sandplatzevent in der bayerischen Landeshauptstadt schon gewonnen. Diesmal muss Zverev ohne Zuschauer und auch mit körperlichen Blessuren zurecht kommen. Den besten deutschen Tennisprofi plagt eine Ellbogenverletzung. Zuletzt musste er das Gelenk schonen und konnte überhaupt keinen Aufschlag trainieren. Eigentlich sei es "in Ordnung", sagte er. "Ich muss noch vorsichtig sein, es ist aber auf einem guten Weg." Zverev hofft: "Mit jedem Tag wird's besser."

München sei "ein Ort, wo ich mich wohlfühle und immer wohlgefüht habe", berichtete er. Ihm kommt zugute, dass er als topgesetzter Starter in der ersten Runde ein Freilos hat und deshalb frühestens am Mittwoch im Achtelfinale antreten muss.

Außerdem sagte einer seiner wohl stärksten Rivalen am Wochenende ab: Jannik Sinner aus Italien tritt nicht in München an, weil er beim Masters in Barcelona das Halbfinale erreichte hatte - und dort am Samstag gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas verlor. Der Südtiroler ist einer der Jungstars im Tennis und hatte in dieser Saison unter anderem mit einem Turniersieg im Januar in Melbourne und dem Erreichen des Finales beim Masters von Miami für Aufsehen gesorgt.

Mindestens sechs Deutsche treten bei den BMW Open an

Neben Sinner fehlen auch die ursprünglich ebenfalls eingeplanten Marton Fucsovics (Ungarn) und Daniel Evans (Großbritannien) auf der Spielerliste. Hinter Zverev geht somit der Norweger Casper Ruud als Nummer zwei der Setzliste an den Start.

Wie die Auslosung am Samstag ergab, stehen mindestens sechs Deutsche im Hauptfeld der BMW Open. Der dreimalige Sieger Philipp Kohlschreiber tritt mit einer Wildcard an und trifft gleich in der ersten Runde auf seinen Teamkollegen Dominik Koepfer.

