Internationale Pressestimmen zum WM-Finale: "Messis Argentinien berührt den Himmel in Katar"

In einem dramatischen WM-Finale in Katar siegt Argentinien gegen Frankreich und holt sich nach 36 Jahren wieder den WM-Titel. Die internationalen Pressestimmen.

19.12.2022 | Stand: 08:19 Uhr

Erstmals seit 1986 holte sich Argentinien bei der Fußball-WM 2022 in Katar den Weltmeistertitel. In einem packenden Finale bezwangen die Argentinier Frankreich mit einem 4:2 (3:3, 2:2, 2:0) im Elfmeterschießen. Hier lesen Sie die Interntaionalen Pressestimmen.

"Weltmeister! Messis Argentinien berührt den Himmel in Katar. (...) Argentinien Weltmeister. Argentinien Weltmeister. Wir müssen es wiederholen, um es zu verinnerlichen. Argentinien Weltmeister. Argentinien Weltmeister. Sie haben es geschafft. Sie haben es geschafft. 36 Jahre haben wir gewartet. Drei Generationen. Jetzt wurde das Ziel erreicht." La Nación (Argentinien)

"Die Blauen sind nah dran am Wunder, Messi und die Albiceleste Weltmeister. Die Mannschaft von Didier Deschamps war so nah dran, doch der dritte Stern blieb ihr verwehrt." Le Parisien (Frankreich)

Internationale Pressestimmen: "Was ein Finale"

"Lionel Messi hat seine Siegermedaille und die Last der Welt wird sichtlich von seinen Schultern genommen. Er lächelt, strahlt wie ein kleiner Junge, einfach ein glücklicher Kerl. Was eine Vorstellung! Was eine Karriere! Was ein Finale." Guardian (Großbritannien)

"DAS beste Finale, das es jemals gegeben hat. Das beste Fußballspiel, das es jemals gegeben hat, sicherlich. Der leicht verwirrte FIFA-Chef Gianni Infantino behauptete gestern, dass es die beste WM aller Zeit gewesen sei und nach diesem nervenaufreibendem, verblüffendem und absolut atemberaubendem Fußballspiel hat er jetzt vermutlich recht." The Sun (Großbritannien)

"Es ist ein Märchen, das die Welt vergessen lässt. Es ist ein Spiel, das alles bedeutet. Und dieses Spiel fand im Lusail, dem Stadion, das nie mehr sein wird, seine Krönung. So ein Finale wird es nie wieder geben." ntv

WM-Finale 2022 in Katar "mit surrealem Szenario"

"Verhängnisvolle Tränen. Nach einem Finale mit surrealem Szenario, vielleicht dem schönsten der Geschichte, gewann Argentinien die Weltmeisterschaft, indem es die französische Mannschaft im Elfmeterschießen besiegte." L'Équipe (Frankreich)

"Es wirkte unfair, dass im Anschluss an diese Wellen pulsierenden und imperfekten Fußballs, der das großartigste Final-Spiel-Theater das es jemals zu sehen gab produzierte, ein Elfmeterschießen den Gewinner bestimmen würde." Washington Post (USA)

"Es war ein faszinierendes wie dramatisches Finale mit Argentiniern, die erst vollkommene Dominanz ausstrahlten und mit 2:0 führten, dann aber von Mbappé geschockt wurden. Die Treffer von Messi und Mbappé in der Verlängerung bescherten den Showdown vom Punkt, in dem die Argentinier keine Nerven zeigten und alle ihre vier Schüsse verwandelten." Welt

Reaktionen zum WM-Finale: "Aufwühlender hätte es nicht verlaufen können"

"Aber aufwühlender hätte es nicht verlaufen können als in einem Showdown, nach dem Sieger und Verlierer eigentlich gar nicht wussten, wohin mit ihren unterschiedlichen Emotionen." Augsburger Allgemeine

"Es ist der Schlusspunkt in einem der besten Endspiele der WM-Geschichte. Herzlichen Glückwunsch, Argentinien! Respekt, Frankreich! Wir verneigen uns vor beiden Mannschaften!" Bild

Mehr Nachrichten aus dem Sport lesen Sie hier.